Разминка перед силовой: 5 правил для эффективной тренировки

Многие недооценивают разминку, считая ее пустой тратой времени. А те, кто все же уделяет ей внимание, часто делают это неправильно. Между тем, правильно выполненная разминка решает сразу несколько задач. И все это без утомления, если знать меру. В нашей статье пять шагов к идеальному разогреву перед силовой тренировкой.
Легкое кардио для общего разогрева тела
Первый и самый логичный шаг — заставить сердце биться чаще, а кровь — быстрее бежать по сосудам. Для этого идеально подойдет легкая аэробная нагрузка: быстрая ходьба на дорожке, эллипс, велотренажер или даже несколько минут прыжков на скакалке. Длительность этого этапа — всего 3−5 минут, не больше. Главная цель здесь — не утомить себя, а просто поднять общую температуру тела и подготовить сердечно-сосудистую систему к предстоящей работе.
Правило этого этапа — легкость. Вы должны слегка вспотеть, но не запыхаться. Если вы чувствуете, что сердце бьется слишком сильно или появляется одышка, значит, вы взяли слишком быстрый темп. Сбавьте скорость. Задача — разбудить организм, а не загнать его.
Суставная гимнастика: проработайте каждую связку
После того как тело согрелось, пора заняться суставами. Именно они принимают на себя колоссальную нагрузку во время силовых упражнений, особенно если вы работаете с большими весами. Суставная гимнастика поможет разработать связки, сделать их более эластичными и увеличить амплитуду движения.
Начните с шеи: аккуратно поверните голову влево и вправо, затем сделайте несколько наклонов вперед-назад. Затем переходите к плечам: делайте круговые вращения вперед и назад. Далее — локти, кисти, таз, колени и голеностоп. Уделите особое внимание тем суставам, которые будут задействованы в вашей тренировке. Движения должны быть плавными, без рывков и боли.
Динамическая растяжка: подготовьте мышцы к сокращению
Самая частая ошибка — путать динамическую растяжку со статической. Если вы сядете на шпагат и замрете в таком положении на 30 секунд, вы не подготовите мышцы к работе, а, наоборот, расслабите их и даже можете травмировать. Перед силовой тренировкой нужна именно динамическая растяжка — активные движения, имитирующие будущие упражнения.
Сделайте несколько махов ногами вперед и назад, выпады в стороны, наклоны корпуса с постепенным увеличением амплитуды. Вы можете выполнить мельницу, поочередно касаясь руками противоположных стоп. Динамическая растяжка улучшает эластичность мышц и связок, но при этом не снижает их тонус и силу, а наоборот, подготавливает к активной работе.
Специальная разминка: повторите упражнения без веса
Это самый важный, но часто игнорируемый этап. Специальная разминка — это выполнение тех же упражнений, которые будут в вашей основной программе, но с пустым грифом или с очень легким весом. Например, если у вас сегодня жим лежа, сделайте 2 подхода по 8−10 повторений с пустым грифом. Если приседания — приседайте с бодибаром или легкой штангой.
Зачем это нужно? Во-первых, вы вспоминаете технику и закрепляете правильный двигательный паттерн. Во-вторых, вы настраиваете нейромышечную связь — учите мозг и мышцы работать слаженно. В-третьих, вы объективно оцениваете свое состояние на сегодня: чувствуете ли вы бодрость или, может быть, стоит снизить рабочие веса. Обычно достаточно 1−2 подходов, выполненных в среднем темпе и в полной амплитуде.
Завершите разминку активацией кора
Перед тем как браться за серьезные веса, стоит включить мышцы кора — так называемый мышечный корсет. Сильный и стабильный корпус защищает позвоночник и позволяет эффективнее передавать усилие от ног к рукам и наоборот. Это особенно важно в базовых упражнениях, таких как приседания, становая тяга и жим стоя.
Выполните несколько упражнений на активацию: планку (можно динамическую, с поочередным подъемом рук и ног), «вакуум» в положении лежа или стоя, «птицу-собаку» (одновременное вытягивание разноименных руки и ноги из положения на четвереньках). Эти упражнения разбудят глубокие мышцы живота и спины, подготовив их к удержанию правильного положения позвоночника под нагрузкой. Достаточно 30−60 секунд работы на каждое упражнение.
Не экономьте время на этапе разминки, но и не превращайте ее в полноценную тренировку. Относитесь к разминке как к инвестиции: вложенные 10−15 минут окупятся безопасностью, прогрессом и отсутствием травм.