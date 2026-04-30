Фулбади: тренировки на все тело в домашних условиях и в зале

Заниматься спортом проще, когда программа не перегружена. Формат фулбади помогает задействовать все мышцы за одно занятие и спокойно войти в режим.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Фулбади — это тренировка всех мышц за одно занятие, которая идеально подходит новичкам и занятым людямИсточник: Freepik

Фулбади — это тренировка на все тело за одно занятие. Такой формат подходит новичкам, а также тем, у кого мало времени на спорт: мышцы получают регулярную нагрузку без перегруза. Он помогает быстрее освоить базовые упражнения и выстроить понятную систему занятий. Ниже — как собрать такую тренировку для дома и зала.

Коротко о главном:

  • фулбади прорабатывает все группы мышц за одну тренировку;
  • мышцы получают стимул чаще, чем при сплит-тренировках;
  • за счет работы крупных мышц тренировка получается более энергозатратной;
  • хорошо подходит новичкам для постановки техники и привыкания к нагрузкам;
  • на каждую группу мышц достаточно делать одно-два упражнения;
  • тренируются обычно два-три раза в неделю, оставляя время на восстановление;
  • нагрузку увеличивают постепенно: сначала повторения, потом вес.

Что такое тренировка фулбади и чем она отличается от сплит-тренировки

Фулбади — система, где за одну тренировку прорабатываются все основные группы мышц: ноги, спина, грудь, плечи и руки. Обычно используют базовые упражнения — приседания, жимы и тяги. При тренировках три раза в неделю каждая группа получает нагрузку несколько раз.

В сплите тренировки делятся так: одна-две мышечные группы за одно занятие. Например, грудь и трицепс в один день, спина и бицепс в другой, а ноги и плечи — в третий. В некоторых классических сплит-программах отдельную мышечную группу часто тренируют раз в неделю, хотя бывают и варианты с более высокой частотой.

При этом недельный объем нагрузки в обеих системах может быть сопоставимым — различается не только количество подходов, но и распределение нагрузки по дням.

Пример программы фулбади для новичков (2−3 раза в неделю):

  • приседания (дома — с весом тела, в зале — со штангой или гантелями);
  • тяга (дома — гантель в наклоне, в зале — верхний блок);
  • жим (дома — отжимания, в зале — жим лежа);
  • движение на заднюю поверхность бедра (ягодичный мост или румынская тяга);
  • упражнение на мышцы кора (планка и варианты).

Новичкам не обязательно тренироваться до отказа в каждом подходе — это часто мешает восстановлению.

Комплекс упражнений для тренировок на все тело в домашних условиях

Для фулбади дома хватит и собственного веса: этого достаточно, чтобы жечь калории и держать мышцы в тонусе без всякого оборудованияИсточник: Freepik

Для фулбади дома не обязательно оборудование — собственного веса достаточно, чтобы поддерживать тонус и тратить калории. Перед тренировкой сделайте короткую разминку: подойдут легкие прыжки и суставная гимнастика.

Приседания

Нагружают квадрицепсы и ягодицы.

Поставьте ноги чуть шире плеч, носки слегка разверните. Отводите таз назад и опускайтесь до параллели бедер с полом или чуть ниже. Спина остается прямой, пятки не отрываются, колени не «заваливаются» внутрь.

Отжимания от пола

Работают грудь, плечи и трицепс.

Ладони — чуть шире плеч, корпус держите ровным: без провисания таза и «горки». Опускайтесь до небольшого расстояния до пола и плавно возвращайтесь вверх. Локти направлены назад под углом около 45 градусов.

«Лодочка» и «Пловец»

Эти упражнения нагружают мышцы спины и ягодицы.

В «лодочке» поднимайте руки и ноги одновременно, сводите лопатки и кратко удерживайте положение.

В «пловце» поочередно поднимайте противоположные руку и ногу в спокойном темпе.

Если есть дискомфорт в пояснице, лучше заменить их на ягодичный мост или «птицу-собаку».

Планка

Задействует мышцы кора и стабилизаторы.

Встаньте на предплечья, тело — в одну линию от пяток до головы. Напрягите живот и ягодицы, дышите спокойно. Как только появляется прогиб в пояснице — упражнение лучше закончить, 30−45 секунд качественной планки достаточно.

Гоблет-приседания

Держите гантель перед грудью. Приседайте глубоко, сохраняя ровную спину. Колени двигаются по линии стоп.

Тяга гантели в наклоне

Для дома можно купить разборные гантелиИсточник: Freepik

Нагружает мышцы спины.

Упритесь рукой и коленом в опору, спина с небольшим прогибом. Тяните гантель к низу живота, ведя локоть вверх. Опускайте вес медленно, без рывков.

Жим гантелей лежа на полу

Работают грудь, трицепсы и передние дельты.

Выжимайте гантели вверх, затем плавно опускайте. Локти держите под углом 45−60 градусов.

Жим гантелей стоя

Развивает плечи и трицепсы.

Поднимите гантели к плечам и выжмите вверх. Корпус держите стабильным, не прогибайтесь в пояснице.

Программа тренировок фулбади в тренажерном зале

В зале сохраняется базовый принцип: по одному упражнению на каждую крупную мышечную группу.

Перед началом — 5−10 минут легкого кардио и суставная разминка.

Приседания со штангой на плечах

Одно из ключевых упражнений на ноги и ягодицы.

Положите штангу на верх трапеций, поставьте стопы чуть шире плеч. Отводите таз назад и опускайтесь до параллели бедер с полом или чуть ниже. Затем поднимайтесь вверх, не выпрямляя колени до конца.

Следите за техникой: пятки не отрываются, спина остается нейтральной, колени не «заваливаются» внутрь.

Если есть дискомфорт в пояснице, можно заменить на жим ногами.

Вертикальная тяга блока

Нагружает мышцы спины.

Сядьте, зафиксируйте бедра, возьмитесь за рукоять хватом чуть шире плеч. Сначала опустите лопатки, затем тяните перекладину к верхней части груди. Двигайтесь без раскачки, контролируя вес.

Жим штанги лежа

Базовое упражнение для груди.

Лягте на скамью, упритесь ногами в пол, сведите лопатки. Опускайте штангу к низу груди, локти держите под углом около 45 градусов. Затем выжмите штангу вверх по дуге. Не отрывайте таз и пятки от опоры.

В разные дни можно чередовать с брусьями или жимом гантелей.

Румынская тяга со штангой или гантелями

Нагружает ягодицы и заднюю поверхность бедра.

Держите спину нейтральной, отводите таз назад, ведя вес вдоль ног. Опускайтесь до комфортного натяжения мышц без округления спины.

Как увеличивать нагрузку новичку

Начинайте с двух подходов, постепенно увеличивая их количествоИсточник: Freepik

В начале достаточно двух подходов на упражнение. Когда техника становится уверенной и тренировка перестает ощущаться тяжелой, можно добавить третий, а затем и четвертый подход.

С весом работает тот же принцип:

  • сначала доведите повторения до верхней границы (12−15);
  • если это получается без потери техники — увеличьте вес на минимальный шаг;
  • если техника «сыпется» — лучше вернуться к предыдущему весу.

Прогрессировать можно не только в весе. Можно увеличивать повторения, подходы или улучшать контроль движения.

Если есть боли в спине, коленях или недавние травмы, нагрузку лучше подбирать с тренером или врачом.

Вопросы и ответы

Ниже — ответы на вопросы, которые обычно задают про фулбади.

Фулбади подходит только новичкам?

Новичкам фулбади часто особенно удобен, но этот формат используют и опытные спортсмены — например в периоды поддержания формы, возвращения после паузы или при двух-трех тренировках в неделю.

Помогает ли фулбади похудеть

Тренировки на все тело могут повышать энергозатраты и помогать сохранять мышечную массу при снижении веса. Но само похудение в первую очередь зависит от дефицита калорий, а не только от выбора программы тренировок.

С упражнений на какие мышцы начинать?

Обычно в этой системе идут от нагрузки на самые крупные мышцы к нагрузке на более мелкие, поскольку упражнения на ноги и спину требуют больших энергозатрат. Но можно и чередовать очередность упражнений в разные дни.

Также есть смысл начинать с мышц, которые отстают. Например, сначала дать нагрузку на грудь или спину и только потом на ноги.

Как избегать однообразия в фулбади?

Чтобы фулбади не превратилось в рутину и не привело к плато, нужно варьировать упражнения на одни и те же мышцы. Можно чередовать более тяжелый, более легкий и умеренный тренировочные дни. Такой подход помогает управлять утомлением.

Можно ли тренироваться 2 или 3 дня подряд?

Нет, фулбади подразумевает нагрузку на одни и те же мышцы каждую тренировку. Обычно между интенсивными тренировками фулбади оставляют около 48 часов на восстановление, хотя легкие варианты нагрузки могут переноситься иначе.