Холли Берри и другие: как звезды сохраняют форму после 50 лет

Когда говорят о фитнесе после 50, часто приводят в пример одних и тех же звезд: Джейн Фонда все еще записывает тренировки в 80+, Хелен Миррен выглядит потрясающе в 80, Дженнифер Лопес — в 56, а Холли Берри в 59 лет носит бикини и признается, что чувствует себя лучше, чем в 30. Их объединяет не генетика, а дисциплина. У всех троих абсолютно разные подходы: силовые тренировки, короткие ежедневные нагрузки и разнообразие. И у них нет доступа к волшебным таблеткам — только проверенные системы, выстроенные годами.
Холли Берри: никакого кардио, только тяжелые веса
Холли Берри в свои 59 лет находится в отличной форме. Ее главный секрет — отказ от кардио в пользу тяжелых силовых тренировок. Актриса признается, что раньше много бегала и крутила педали, но теперь сосредоточилась на наращивании мышечной массы. Она поднимает веса, которые раньше казались ей неподъемными, и занимается этим минимум два дня в неделю. В ее программу входят приседания, становая тяга, жим ногами, упражнения на бицепс, а также бокс и боевые искусства для общей функциональности.
В питании Холли много лет придерживалась кетодиеты — высокое содержание жиров и минимум углеводов — чтобы контролировать диабет. Однако с возрастом она поняла, что организму нужны углеводы для энергии. Поэтому теперь она добавила в рацион небольшие порции сложных углеводов, но по-прежнему избегает сахара и обработанных продуктов. Холли не скрывает: ей приходится подстраиваться под меняющееся тело. Она принимает более 16 витаминов и добавок ежедневно, регулярно посещает врачей и тщательно следит за здоровьем.
Хелен Миррен: всего 12 минут в день
80-летняя Хелен Миррен доказывает, что для поддержания формы нужны не часы в тренажерном зале, а всего 12 минут в день. Актриса никогда не верила в изматывающий фитнес. По ее словам, сила и хорошее самочувствие приходят не через боль и усталость, а через мягкие, но постоянные движения. Она использует комплексные упражнения, которые задействуют сразу несколько групп мышц, развивают силу и мышечную массу всего тела.
Начальный уровень ее рутины включает плавные наклоны, простые приседания и мягкие кардио-упражнения, которые помогают поддерживать равновесие и подвижность. Главное правило Миррен: наслаждаться движением и слушать свое тело.
В питании актриса придерживается сбалансированной диеты без строгих ограничений. Ее рацион исключает излишества, но и не превращается в жесткую диету. После 50 риск травм возрастает, и короткая 10−15-минутная тренировка становится оптимальной: она достаточно интенсивна, чтобы тонизировать тело, но не перегружает суставы и дает быстрые результаты.
Дженнифер Энистон: формула «15−15−15»
55-летняя Дженнифер Энистон делится своим простым методом поддержания формы — тренировкой «15−15−15». Программа включает 15 минут на велотренажере, 15 минут на эллиптическом тренажере и 15 минут бега. Такой подход сочетает разные виды кардио, не давая телу привыкнуть к одной нагрузке.
Актриса не придерживается строгих диет, но выбирает качественные продукты. В ее рационе много овощей, чистой воды, и она старается минимизировать потребление глютена и молочных продуктов. Также она уделяет внимание гидратации и принимает витамины для поддержания энергии.
Главное в фитнесе после 50 — не изнурять себя, а найти баланс, который приносит удовольствие. Все три звезды сошлись в одном: возраст — не приговор для фигуры, а лишь повод подобрать правильную и комфортную стратегию.