Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Активный отдых в России: от первого похода до вершины страны

Россия — это не просто карта с бесконечными расстояниями, это территория возможностей для тех, кто хочет почувствовать движение, высоту и свободу. Здесь можно начать с неспешного треккинга среди озер и лесов, а можно поставить перед собой цель, которая звучит почти дерзко — подняться на самую высокую точку Европы.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Куда поехать новичку: мягкий старт без перегрузок

Если вы только открываете для себя активный отдых, важно выбрать место, где природа вдохновляет, но не требует героизма.

Карелия — идеальный вариант для первого опыта. Озера, сосновые леса, гранитные скалы и мягкий рельеф позволяют гулять часами без серьезной подготовки. Район Ладожских шхер особенно хорош: здесь можно попробовать каякинг, треккинг и даже ночевку в палатке без экстремальных условий.

Ладожские шхеры
Ладожские шхерыИсточник: РИА "Новости"

Алтай (район Чемала) — еще один комфортный старт. Это уже горы, но «дружелюбные»: множество коротких маршрутов, развитая инфраструктура и захватывающие виды без изматывающих подъемов.

Алтай
АлтайИсточник: РИА "Новости"

Крымские горы подойдут тем, кто хочет сочетать активность с отдыхом у моря. Тропа на Ай-Петри или прогулки по плато Чатыр-Даг дают ощущение высоты, но остаются доступными даже для новичков.

Горы Крыма
Горы КрымаИсточник: РИА "Новости"

Отдельного внимания заслуживает Красная Поляна. Это редкий пример места, где горный отдых полностью адаптирован под начинающих: канатные дороги поднимут вас к панорамным точкам без изнурительных подъемов, а оборудованные тропы позволяют безопасно попробовать хайкинг.

Красная Поляна
Красная ПолянаИсточник: РИА "Новости"

Летом здесь популярны прогулки к водопадам и альпийским лугам, а зимой — мягкое знакомство с горными лыжами на подготовленных склонах. Инфраструктура уровня курорта делает Красную Поляну одним из самых комфортных входов в мир гор.

Лыжники в Красной Поляне зимой
Лыжники в Красной Поляне зимойИсточник: РИА "Новости"

Главное правило — не гнаться за километрами. В активном отдыхе важнее регулярность и удовольствие, чем рекорды.

Для продвинутых: дорога на Эльбрус

Если Россия уже пройдена вдоль и поперек, остается цель, которая проверяет характер — Эльбрус. Высота 5642 метра делает его не только самой высокой точкой страны, но и всей Европы.
Восхождение на Эльбрус — это уже не прогулка, а настоящий альпинистский проект. Здесь важны акклиматизация, работа с гидом, умение двигаться в связке и переносить разреженный воздух.

Эльбрус
ЭльбрусИсточник: РИА "Новости"

Однако технически маршрут считается доступным: при хорошей подготовке и погоде его проходят даже те, кто не имеет серьезного альпинистского прошлого.

Классический путь — с южной стороны, через канатные дороги и приюты. Он позволяет сосредоточиться на высоте, а не на сложной технике. Но даже этот «простой» маршрут требует дисциплины: горы не прощают самоуверенности.

Активный отдых в России — это история роста. Сегодня вы идете вдоль тихих карельских озер, завтра — поднимаетесь на луга Алтая, а однажды стоите на вершине Эльбруса, где ветер звучит иначе, а горизонт кажется бесконечным. Важно лишь начать — и не останавливаться.