10 упражнений на заднюю поверхность бедра: крепкие ноги и поддержка поясницы

Упражнения на заднюю поверхность бедра — это тяги, сгибания и динамические движения с акцентом на бицепс бедра. Они развивают силу, улучшают контроль движения и снижают риск травм. Ниже — подборка упражнений и разбор техники.
Коротко о главном:
- задняя поверхность бедра часто недорабатывает — нагрузку забирают квадрицепсы и ягодицы;
- для нее нужны тяги, сгибания и движения с отведением таза назад;
- дома подойдут упражнения с собственным весом, резинками и гантелями — они дают базовую нагрузку без оборудования;
- в зале — тяги, сгибания ног и работа с весом;
- важно держать спину ровной и не тянуть вес за счет поясницы;
- регулярная тренировка снижает риск травм и перегрузки коленей.
4 лучших упражнения на заднюю часть бедра в домашних условиях
Чтобы растянуть и прокачать заднюю поверхность бедра, не обязательно идти в зал — можно тренироваться дома.
Перед началом сделайте короткую разминку: она разогреет мышцы и подготовит суставы. Подойдет легкое кардио — бег на месте или прыжки с разведением рук и ног. Затем добавьте простую суставную разминку: вращения в тазобедренных суставах, коленях и голеностопах.
1. Упражнение «Скольжение на пятках»
Лягте на коврик, ноги согнуты, стопы на полотенце. Поднимите таз и удерживайте его в этом положении. Из этой позиции скользите пятками по полу, постепенно выпрямляя ноги. Затем вернитесь в исходное положение.
Количество подходов выбирайте по самочувствию — важно, чтобы задняя поверхность бедра ощущала нагрузку. Усложнить упражнение можно обратным движением: не опуская таз, подтягивайте пятки к себе.
2. Сгибание ноги с резинкой лежа
Наденьте резинку на щиколотки. Лягте на живот, руки положите под голову. Одну ногу оставьте на полу, вторую медленно сгибайте в колене, подтягивая пятку к ягодице. Затем плавно опустите ногу обратно.
Важно не отрывать таз от пола. Опускайте ногу медленнее, чем поднимаете — это помогает лучше контролировать движение.
3. Ягодичный мост на одной ноге
Лягте на спину и поставьте одну стопу ближе к тазу. Вторую ногу поднимите — можно оставить согнутой или выпрямить, если хотите усложнить упражнение. Из этого положения поднимите таз вверх, опираясь на пятку рабочей ноги.
В верхней точке таз и корпус выходят в одну линию, без перекоса в сторону. Затем опуститесь обратно медленно, сохраняя контроль.
Старайтесь не «переваливаться» на одну сторону: таз остается ровным, движение идет за счет ягодиц и задней поверхности бедра, а не за счет поясницы.
4. Румынская тяга с гантелями
Встаньте устойчиво, гантели держите у передней поверхности бедер. Колени слегка мягкие. Начните движение с отведения таза назад — корпус наклоняется вслед за ним, а гантели скользят вдоль ног.
Опускайтесь до ощущения натяжения в задней поверхности бедра, без потери положения спины. Затем вернитесь вверх, выпрямляясь за счет работы бедер.
Вес распределяйте на середину стопы и пятки, не переносите его на носки. Спина остается стабильной на протяжении всего движения.
4 эффективных упражнения на заднюю поверхность бедра в тренажерном зале
В тренажерном зале проще регулировать нагрузку и точнее нагружать заднюю поверхность бедра — за счет тренажеров и работы с весом.
1. Сгибание ног лежа в тренажере
Лягте на живот и отрегулируйте положение так, чтобы колени совпадали с осью вращения тренажера. Валик должен находиться в нижней части голени.
Сгибайте ноги, подтягивая валик к ягодицам, затем медленно возвращайте их в исходное положение. В нижней точке не выпрямляйте колени полностью.
2. Сгибание ног сидя в тренажере
Сядьте в тренажер, зафиксируйте ноги под валиками. Спина прижата к спинке, корпус остается неподвижным.
На выдохе плавно согните ноги вниз до комфортной амплитуды. На вдохе медленно вернитесь в исходное положение.
Не разгибайте колени до конца — оставляйте небольшой изгиб, без «щелчка».
3. Становая тяга
Встаньте перед штангой, ноги на ширине плеч, спина прямая. Возьмитесь за гриф хватом чуть шире плеч.
Начните движение с ног и удерживайте спину в стабильном положении — корпус поднимается вместе со штангой без рывков.
Опуская штангу, отводите таз назад и сохраняйте контроль — не бросайте вес вниз. Следите, чтобы спина оставалась ровной, а гриф двигался рядом с ногами. Избегайте рывков. Если опыта мало, начните с румынской тяги или используйте небольшой вес.
4. Сгибания с собственным весом (Nordic curl)
Встаньте на колени, зафиксируйте стопы под опорой, тренажером или с помощью партнера. Корпус держите прямым от колен до головы. Медленно наклоняйтесь вперед, сдерживая движение за счет задней поверхности бедра. В нижней точке можно слегка помочь себе руками и вернуться в исходное положение.
Двигайтесь плавно, без «падения». Чем медленнее опускание, тем сильнее нагрузка на мышцы. Если упражнение дается тяжело, используйте резинку или помогайте себе руками.
Упражнения для растяжки задней поверхности бедра
Растяжка снижает ощущение скованности и помогает мышцам быстрее восстановиться после нагрузки. Выполняйте движения плавно, без рывков и без боли.
1. Наклон к прямым ногам
Встаньте прямо, ноги на ширине таза. Медленно наклонитесь вперед, стараясь тянуться руками к голеням или стопам. Колени можно слегка согнуть, если тянет под коленями.
Задержитесь в нижнем положении на 15−30 секунд, затем плавно вернитесь в исходное положение.
Старайтесь держать спину прямой, но если чуть округляете верх спины — это не страшно, главное не сгибать поясницу. Не тянитесь вниз через усилие — важно чувствовать мягкое натяжение, а не боль.
2. Растяжка лежа с полотенцем
Лягте на спину. Одну ногу оставьте на полу согнутой, вторую поднимите вверх и зацепите за стопу полотенце или ремень.
Аккуратно подтягивайте ногу к себе, помогая руками. Колено можно оставить чуть согнутым, чтобы не было лишнего натяжения под ним. Под таз можно положить свернутое полотенце.
Задержитесь в положении на 15−30 секунд, затем поменяйте сторону.
Следите, чтобы таз не отрывался от пола — растяжение должно ощущаться мягко, без резких движений и боли.
Вопросы и ответы
Ниже — ответы на вопросы, которые обычно задают про упражнения на заднюю поверхность бедра.
Почему тренировки ног даются тяжелее?
Ноги — самая большая группа мышц, их работа требует больших энергозатрат. Сильная нагрузка быстро истощает центральную нервную систему, вызывая чувство усталости.
Можно ли накачать заднюю поверхность только приседаниями?
Приседания в основном нагружают переднюю поверхность бедра и ягодицы. Чтобы включить заднюю поверхность, лучше добавить тяги и сгибания ног.
Что лучше — румынская тяга или становая?
Оба варианта работают, но дают разный акцент. Становая тяга нагружает все тело, а румынская сильнее включает заднюю поверхность бедра и подходит для более прицельной работы.
Как упражнения на заднюю поверхность помогают меньше травмироваться?
Когда мышцы задней поверхности развиты, нагрузка на колени и поясницу распределяется равномернее. Движения становятся стабильнее, и риск перегрузок снижается.
Сколько раз в неделю нужно тренировать ноги?
Если только начинаете, достаточно одной тренировки в неделю. При регулярных занятиях можно тренировать ноги два раза, оставляя время на восстановление.
Как подобрать нужный вес штанги или гантелей?
Ориентируйтесь на технику: вы должны контролировать движение от начала до конца. В последних повторениях нагрузка ощущается сильно, но без рывков и потери формы.