Сколько повторений делать для жиросжигания, а сколько — для рельефа

Процесс жиросжигания происходит не в зале, а в течение дня, за счет дефицита калорий и гормонального фона. А вот рельеф — это уже сочетание низкого процента подкожного жира и развитых мышц. Поэтому важно выбирать тип нагрузки, который даст вам нужный эффект. О том, как это сделать, читайте в нашей статье.
Для жиросжигания: 12−20 повторений + короткий отдых
Жир сгорает не от количества приседаний, а от общего энергетического дефицита. Но тренировка может его усилить — если она создает метаболический стресс.
Для этого подходит диапазон 12−20 повторений с умеренным весом (60−70% от максимума). Отдых между подходами — 30−45 секунд. Такой режим повышает частоту сердечных сокращений, запускает выработку гормонов липолиза и усиливает послетренировочное потребление кислорода (EPOC) — когда метаболизм остается ускоренным еще 24−48 часов.
Идеальные упражнения: выпады, приседания с гантелями, берпи, гребной тренажер. Главное — минимум пауз, максимум движения. Именно такой подход наиболее эффективен для снижения висцерального жира при сохранении мышечной массы.
Для рельефа: 8−12 повторений + контроль над мышцами
Рельеф — это не подсушенные мышцы, как многие думают, а развитые мышцы под тонким слоем жира. Чтобы их увидеть, нужно увеличить мышечную массу, даже если вы худеете.
Оптимальный диапазон — 8−12 повторений с весом 70−80% от максимума. Отдых — 60−90 секунд. Это стимулирует гипертрофию — рост мышечных волокон.
Важно чувствовать работу целевой мышцы: медленное опускание (3 секунды), пауза в нижней точке, мощный подъем. Именно так формируется четкий рельеф — особенно в ягодицах, плечах, спине.
Легкие тренировки с 25+ повторами
Упражнения с собственным весом по 25−30 раз (например, классические приседания без веса) не сжигают жир эффективнее, чем ходьба. Они развивают выносливость, но почти не нагружают мышцы.
Если нет прогрессии нагрузки, тело адаптируется за 2−3 недели — и перестает тратить лишние калории. Такие тренировки хороши для новичков или как разминка, но не как основа для рельефа или жиросжигания. Даже у топ-моделей, которые кажутся хрупкими, в тренировках всегда присутствует внешняя нагрузка — резинки, гантели или вес тела в усложненных вариантах.
Неважно, делаете вы 10 или 30 повторов — если нагрузка не растет, результат остановится. Добавляйте вес, замедляйте темп, сокращайте отдых — любой способ усложнения заставит тело меняться. Жир будет уходить при правильном питании, а рельеф — появляться, когда мышцы станут больше.