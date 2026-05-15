3 упражнения для красивой осанки, которые делают спортсменки

Плохая осанка — это не только эстетическая проблема. Со временем она приводит к болям в спине, шее и плечах, снижает выносливость и повышает риск травм. Спортсмены знают об этом не понаслышке. В их арсенале есть простые, но эффективные упражнения, которые помогают держать спину ровной. И большинство из них легко можно сделать дома. В нашей статье три лучших упражнения для красивой осанки по версии профессиональных спортсменов и тренеров.
Ляйсан Утяшева: пилатес для идеальной спины
Для чемпионки мира по художественной гимнастике, а ныне известной телеведущей Ляйсан Утяшевой, пилатес стал логичным продолжением спортивной карьеры и спасением после травм. Эта практика — ее философия тела: безопасное укрепление мышечного корсета, улучшение осанки и гибкости без ударных нагрузок. Ляйсан не просто занимается сама — она выпустила авторские видеоуроки, превратив личный опыт в мотивацию для тысяч поклонниц.
Базовое упражнение от Ляйсан Утяшевой — «птица-собака», которое помогает ей сохранять королевскую осанку даже после завершения карьеры.
Как его выполнить:
- Встаньте на четвереньки: ладони под плечами, колени под тазобедренными суставами.
- На вдохе вытяните левую руку вперед, а правую ногу назад, сохраняя корпус неподвижным.
- Задержитесь в этом положении на 2−3 секунды.
- На выдохе вернитесь в исходное положение и поменяйте сторону.
При выполнении концентрируйтесь на вытяжении, а не на высоте подъема конечностей. Поясница должна сохранять естественный прогиб, а не раскачиваться. Главное — удерживать корпус неподвижным, представляя, что на спине стоит стакан воды, который нельзя уронить.
Светлана Хоркина: «лодочка» для королевской осанки
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина всегда славилась своей безупречной осанкой. Ее любимое упражнение для поддержания тонуса мышц спины — «лодочка». Этот простой, но эффективный элемент знаком каждому с уроков физкультуры, но именно гимнастка довела его до совершенства. По словам Хоркиной, регулярное выполнение «лодочки» помогает держать спину прямо даже вне спортивного зала.
Техника выполнения:
- Лягте на живот, вытяните руки вперед, ноги держите вместе.
- На выдохе одновременно оторвите руки, грудь и ноги от пола, прогибаясь в спине.
- Задержитесь в верхней точке на несколько секунд, чувствуя напряжение в мышцах спины, ягодиц и задней поверхности бедер.
- На вдохе медленно вернитесь в исходное положение.
Не стремитесь подняться как можно выше — качество выполнения важнее амплитуды. Движение должно быть плавным, без рывков. Взгляд направлен вниз, чтобы не перегружать шею.
Ирина Слуцкая: стойка у стены для контроля осанки
Прославленная фигуристка Ирина Слуцкая, которая даже после завершения карьеры продолжает блистать на льду, делится простым, но действенным лайфхаком для поддержания правильной осанки. Ее метод не требует специального инвентаря и занимает всего несколько минут в день. Это упражнение рекомендует и балерина Большого театра Кристина Кретова, подтверждая его эффективность.
Для правильного выполнения:
- Встаньте спиной к стене, сняв обувь.
- Прижмитесь к стене пятками, икрами, ягодицами, лопатками и затылком.
- Расправьте и опустите плечи, втяните живот. Вся спина — прямая линия.
- Зафиксируйте это положение на 30−60 секунд.
Повторяйте упражнение 1−2 раза в день, постепенно увеличивая время. Со временем у вас сформируется мышечная память, и тело будет самостоятельно контролировать положение спины. Ирина подчеркивает: идеальная осанка — это не тренировка раз в месяц, а маленький ежедневный труд и осознанный контроль над положением тела.
Достаточно 10−15 минут в день, чтобы со временем обрести ту самую королевскую осанку, которая отличает настоящих чемпионок. Выполняйте эти упражнения 3−4 раза в неделю, и уже через месяц вы заметите: плечи расправляются, спина становится ровнее, а привычка горбиться уходит сама собой.
Автор: Виктория Фурсова