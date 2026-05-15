3 упражнения для красивой осанки, которые делают спортсменки

Современный образ жизни часто становится причиной проблем с осанкой. Исправить это помогут простые упражнения от олимпийских чемпионок, которые исправляют сутулость за 10 минут в день.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Плохая осанка — это не только эстетическая проблема. Со временем она приводит к болям в спине, шее и плечах, снижает выносливость и повышает риск травм. Спортсмены знают об этом не понаслышке. В их арсенале есть простые, но эффективные упражнения, которые помогают держать спину ровной. И большинство из них легко можно сделать дома. В нашей статье три лучших упражнения для красивой осанки по версии профессиональных спортсменов и тренеров.

Ляйсан Утяшева: пилатес для идеальной спины

Источник: Соцсети

Для чемпионки мира по художественной гимнастике, а ныне известной телеведущей Ляйсан Утяшевой, пилатес стал логичным продолжением спортивной карьеры и спасением после травм. Эта практика — ее философия тела: безопасное укрепление мышечного корсета, улучшение осанки и гибкости без ударных нагрузок. Ляйсан не просто занимается сама — она выпустила авторские видеоуроки, превратив личный опыт в мотивацию для тысяч поклонниц.

Базовое упражнение от Ляйсан Утяшевой — «птица-собака», которое помогает ей сохранять королевскую осанку даже после завершения карьеры.

Как его выполнить:

  1. Встаньте на четвереньки: ладони под плечами, колени под тазобедренными суставами.
  2. На вдохе вытяните левую руку вперед, а правую ногу назад, сохраняя корпус неподвижным.
  3. Задержитесь в этом положении на 2−3 секунды.
  4. На выдохе вернитесь в исходное положение и поменяйте сторону.

При выполнении концентрируйтесь на вытяжении, а не на высоте подъема конечностей. Поясница должна сохранять естественный прогиб, а не раскачиваться. Главное — удерживать корпус неподвижным, представляя, что на спине стоит стакан воды, который нельзя уронить.

Светлана Хоркина: «лодочка» для королевской осанки

Источник: Соцсети

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина всегда славилась своей безупречной осанкой. Ее любимое упражнение для поддержания тонуса мышц спины — «лодочка». Этот простой, но эффективный элемент знаком каждому с уроков физкультуры, но именно гимнастка довела его до совершенства. По словам Хоркиной, регулярное выполнение «лодочки» помогает держать спину прямо даже вне спортивного зала.

Техника выполнения:

  1. Лягте на живот, вытяните руки вперед, ноги держите вместе.
  2. На выдохе одновременно оторвите руки, грудь и ноги от пола, прогибаясь в спине.
  3. Задержитесь в верхней точке на несколько секунд, чувствуя напряжение в мышцах спины, ягодиц и задней поверхности бедер.
  4. На вдохе медленно вернитесь в исходное положение.

Не стремитесь подняться как можно выше — качество выполнения важнее амплитуды. Движение должно быть плавным, без рывков. Взгляд направлен вниз, чтобы не перегружать шею.

Ирина Слуцкая: стойка у стены для контроля осанки

Источник: Соцсети

Прославленная фигуристка Ирина Слуцкая, которая даже после завершения карьеры продолжает блистать на льду, делится простым, но действенным лайфхаком для поддержания правильной осанки. Ее метод не требует специального инвентаря и занимает всего несколько минут в день. Это упражнение рекомендует и балерина Большого театра Кристина Кретова, подтверждая его эффективность.

Для правильного выполнения:

  1. Встаньте спиной к стене, сняв обувь.
  2. Прижмитесь к стене пятками, икрами, ягодицами, лопатками и затылком.
  3. Расправьте и опустите плечи, втяните живот. Вся спина — прямая линия.
  4. Зафиксируйте это положение на 30−60 секунд.

Повторяйте упражнение 1−2 раза в день, постепенно увеличивая время. Со временем у вас сформируется мышечная память, и тело будет самостоятельно контролировать положение спины. Ирина подчеркивает: идеальная осанка — это не тренировка раз в месяц, а маленький ежедневный труд и осознанный контроль над положением тела.

Достаточно 10−15 минут в день, чтобы со временем обрести ту самую королевскую осанку, которая отличает настоящих чемпионок. Выполняйте эти упражнения 3−4 раза в неделю, и уже через месяц вы заметите: плечи расправляются, спина становится ровнее, а привычка горбиться уходит сама собой.

Автор: Виктория Фурсова

