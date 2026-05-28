Что нужно для занятий бегом. Одежда и аксессуары

Еще, конечно, общее расстояние пробежки и пульс, чтобы следить за тем, какую нагрузку вы даете своему организму. Сразу оговоримся: показания пульса — это очень важно, потому что здоровье — прежде всего, но в инструкции к вашим смарт-часам обязательно будет сказано, что это не медицинский прибор, и показания не являются идеально точными — даже пульса, не говоря уже о более продвинутых. Мой тренер говорит, что никаким, даже самым дорогим часам на сто процентов верить нельзя. Для точных данных спортсмены пользуются специальным нагрудным датчиком — наверное, видели такие по ТВ на тренировках футболистов. Не будем говорить о пульсовых зонах, ПАНО, VO2max, лактате — это как школьникам в начальных классах после таблицы умножения сразу давать матанализ. Если когда-нибудь понадобится — разберетесь и тренеры объяснят.