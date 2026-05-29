Почему рекомпозиция тела работает лучше жестких диет

При похудении многие сталкиваются с тем, что вес вроде уходит, а тело все равно не выглядит более спортивным и подтянутым. Так часто происходит из-за того, что вместе с жиром организм теряет и мышечную массу. В итоге цифра на весах становится меньше, но появляется дряблость и тот самый эффект «скинни фэт». Рекомпозиция тела работает иначе: задача не просто похудеть, а постепенно уменьшить процент жира и одновременно укрепить мышцы.