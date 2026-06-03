Никакой гречки и голодовок: как российские звезды похудели к лету

Но самый сложный этап начался после похудения. Пермякова призналась, что удержать результат не менее трудно, чем сбросить вес. Сейчас она продолжает работать с врачом, отслеживая пищевые привычки. По ее словам, за год новые привычки еще не успели сформироваться, поэтому контроль остается важной частью жизни. В праздники или гастрольные поездки она иногда позволяет себе лишнее, но старается не сбиваться с курса.