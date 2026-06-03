Никакой гречки и голодовок: как российские звезды похудели к лету

Звезды шоу-бизнеса, как и обычные женщины, сталкиваются с проблемой лишнего веса, особенно после родов или с возрастом. Но вместо того чтобы садиться на изнурительные диеты, они выбирают долгосрочные и устойчивые методы. Регулярные тренировки, сбалансированное питание и забота о психологическом комфорте — вот что действительно работает. В этой статье разбираем подходы пяти известных российских артисток.
Ксения Бородина: практикует осознанное питание
Ксения Бородина не раз говорила, что предпочитает долгосрочные решения краткосрочным диетам. В интервью 2024 года она подчеркивала: основа ее подхода — регулярные тренировки и сбалансированное питание без резких ограничений.
Телеведущая занимается функциональным тренингом, кардио и йогой. В питании Ксения делает ставку на контроль порций, достаточное потребление белка, минимизацию сахара и фастфуда, а также соблюдает питьевой режим — не менее полутора литров воды в день. Ранее в СМИ появлялись упоминания об «огуречной диете» Бородиной, но сама звезда сейчас не пропагандирует этот метод и считает его устаревшим. Главный принцип Ксении — не искать быстрых путей, а выстраивать здоровые привычки на годы.
Ани Лорак: отмечает важность полноценного сна
Ани Лорак в одном из интервью поделилась своим подходом к поддержанию формы. Певица ежедневно делает зарядку, включает в тренировки приседания, до 50 раз в день, упражнения на пресс и растяжку. Также она практикует йогу для снятия стресса.
В питании Лорак придерживается умеренности, избегает поздних ужинов и контролирует размер порций. Артистка также отмечает важность полноценного отдыха — не менее 7−8 часов сна в сутки. Особое место в ее системе занимает психологический комфорт: певица подчеркивает, что эмоциональное благополучие напрямую влияет на внешний вид и мотивацию к занятиям спортом. Когда в душе гармония, и тело отвечает тем же.
Полина Гагарина: придумала умный фитнес
Полина Гагарина рассказала, что ее текущий подход к форме основан на гармонии, без всяких жестких ограничений. При этом Гагарина разработала собственную систему «умного фитнеса», которая не требует сложного оборудования и изнуряющих тренировок. В основе — регулярность, а не интенсивность. Певица занимается с персональным тренером 3−4 раза в неделю, сочетая силовые нагрузки, кардио и растяжку.
В питании Гагарина придерживается дробного питания — 4−5 приемов пищи в день, при этом делает акцент на белках, сложных углеводах и овощах. Певица отказалась от жестких монодиет в пользу устойчивого рациона. Она подчеркивает важность прислушиваться к своему телу и избегать эмоциональных срывов из-за строгих запретов. Ранее Гагарина использовала «королевскую диету», то есть чередование дней на рисе, курице и овощах, но сейчас считает этот метод слишком радикальным для долгосрочного поддержания формы.
Светлана Пермякова: сбросила 22 килограмма
Актриса Светлана Пермякова — пример того, как можно кардинально изменить фигуру во взрослом возрасте. В 54 года она избавилась от 22 килограммов, но главное — сделала это под наблюдением врача.
Пермякова подчеркивает: садиться на интернет-диеты опасно, лучше обратиться к специалисту. Ей помогал врач-эндокринолог, который составил индивидуальный план питания и следил за здоровьем актрисы.
Но самый сложный этап начался после похудения. Пермякова призналась, что удержать результат не менее трудно, чем сбросить вес. Сейчас она продолжает работать с врачом, отслеживая пищевые привычки. По ее словам, за год новые привычки еще не успели сформироваться, поэтому контроль остается важной частью жизни. В праздники или гастрольные поездки она иногда позволяет себе лишнее, но старается не сбиваться с курса.
Екатерина Климова: выбрала дисциплину
Екатерина Климова в своих интервью рассказывала, что не придерживается строгих диет, а делает ставку на умеренность и движение. Актриса занимается пилатесом и гимнастикой, а в поездки берет с собой скакалку — простой и эффективный инструмент для поддержания тонуса.
В питании Климова готовит из натуральных продуктов, ограничивает сладкое и жареное, позволяет не чаще 1−2 раз в неделю. В ее рационе преобладают овощи, рыба, курица, крупы и фрукты. Звезда подчеркивает важность режима: регулярные приемы пищи, достаточный сон и прогулки на свежем воздухе. Ее главный секрет — дисциплина без фанатизма, которая позволяет оставаться в форме без стресса для организма.
Главное, что важно понять, при похудении обязательно учитывайте особенности своего организма, состояние здоровья и образ жизни. Ведь идеальная фигура — это не только цифры на весах, но и хорошее самочувствие, энергия и уверенность в себе. Перед началом любой программы похудения или тренировок рекомендуем проконсультироваться с врачом или диетологом, во избежание побочных эффектов и проблем со здоровьем.