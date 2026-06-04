Делайте это упражнение по 5 минут в день, чтобы укрепить пресс и спину

Частые ошибки связаны прежде всего с положением корпуса и шеи. Во время упражнения не стоит тянуть голову руками вперед или сводить локти слишком близко друг к другу. Также важно не округлять спину и не наклоняться вперед при подъеме коленей. Скручивания должны выполняться за счет мышц корпуса, а не за счет резких движений шеей. Если сохранять спокойный темп и контролировать технику, упражнение будет нагружать именно пресс и мышцы, отвечающие за осанку.