Сжигает калории и щадит суставы: все про пользу велопрогулок

Хотя основная нагрузка во время езды приходится на ноги, в работе участвует гораздо больше мышц, чем кажется на первый взгляд. При каждом нажатии на педали активно работают икры, передняя и задняя поверхность бедра, а также ягодицы. Чем сложнее маршрут и больше подъемов, тем заметнее нагрузка на нижнюю часть тела.