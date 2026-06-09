5 привычек, которые помогут убрать второй подбородок без уколов и операций

Второй подбородок многие связывают исключительно с возрастом или лишним весом. Но на его появление могут влиять и менее очевидные вещи: сутулость, привычка постоянно смотреть в телефон, отечность и снижение тонуса мышц шеи. Поэтому улучшить контур лица иногда помогают не только похудение, но и работа с осанкой, массаж, упражнения и некоторые изменения в повседневных привычках.
Снижение веса помогает убрать лишний объем
Если второй подбородок появился на фоне набора веса, в первую очередь стоит обратить внимание на общую массу тела. Жировая ткань откладывается не только в области живота, бедер или рук, но и в зоне лица и шеи. Поэтому локально убрать объем только под подбородком не получится.
Постепенное снижение веса помогает уменьшить жировую прослойку во всем теле, включая эту область. Для этого обычно используют умеренный дефицит калорий, регулярную физическую активность и кардионагрузки. По мере снижения процента жира контур лица часто становится более четким, а второй подбородок — менее заметным.
Правильная осанка делает контур лица четче
Многие проводят несколько часов в день с телефоном или ноутбуком, опустив голову вниз. Со временем такая поза становится привычной: плечи уходят вперед, шея выдвигается, а под подбородком появляется дополнительная складка.
Специалисты называют это положение «компьютерной шеей». Постоянное напряжение мышц и неправильное положение головы могут усиливать проблему даже при отсутствии лишнего веса. Полезно следить за тем, чтобы подбородок оставался параллелен полу, а экран телефона или компьютера находился ближе к уровню глаз. также полезно делать простые упражнения для осанки, которые укрепляют мышцы.
Упражнения для шеи и подбородка
Поддерживать мышцы шеи в тонусе помогают простые упражнения для платизмы — широкой мышцы, которая проходит от нижней части лица к ключицам. Если мышцы долго не получают нагрузки, контур подбородка может выглядеть менее четким.
Для домашних занятий часто используют упражнения с напряжением шеи и подбородка. Например, можно вытягивать губы вперед в форме буквы «О» или слегка запрокидывать голову назад, напрягая мышцы под подбородком. Выполнять такие упражнения стоит регулярно, поскольку заметный эффект появляется не после одной тренировки, а спустя несколько недель или месяцев.
Фейсбилдинг не способен убрать жировую прослойку, но улучшит тонус мышц и сделает нижнюю часть лица более подтянутой.
Массаж помогает уменьшить отечность
Иногда проблема связана не только с жировой прослойкой. Из-за задержки жидкости лицо может выглядеть более объемным, а линия подбородка — менее выраженной. Особенно часто это заметно после недосыпа, избытка соленой пищи или длительного сидения без движения.
В таких случаях поможет лимфодренажный массаж. Популярна и техника гуаша — массаж специальным скребком по массажным линиям лица и шеи. Такие процедуры улучшают микроциркуляцию и помогают уменьшить отечность, за счет чего контур лица выглядит более четким. Правда, массаж не убирает жир и не заменяет работу с весом, если причина второго подбородка связана именно с ним.
Сон и повседневные привычки тоже имеют значение
На внешний вид шеи и подбородка влияют даже мелочи, которые повторяются каждый день. Например, слишком высокая подушка заставляет шею находиться в неестественном положении несколько часов подряд. Со временем это может усиливать складки и ухудшать внешний вид этой зоны.
Также стоит обращать внимание на количество движения в течение дня. Длительная работа за компьютером, привычка постоянно смотреть в телефон и отсутствие физической активности негативно сказываются на осанке и тонусе мышц. Поэтому регулярные прогулки, разминка для шеи и правильно подобранная подушка могут стать полезным дополнением к другим способам коррекции второго подбородка.