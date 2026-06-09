5 привычек, которые помогут убрать второй подбородок без уколов и операций

Второй подбородок многие связывают исключительно с возрастом или лишним весом. Но на его появление могут влиять и менее очевидные вещи: сутулость, привычка постоянно смотреть в телефон, отечность и снижение тонуса мышц шеи. Поэтому улучшить контур лица иногда помогают не только похудение, но и работа с осанкой, массаж, упражнения и некоторые изменения в повседневных привычках.