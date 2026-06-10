Форма как у звезд: какие тренировки выбирают голливудские актеры

Под руководством тренера Дэрелла Фостера Смит ежедневно бегал или занимался быстрой ходьбой на дорожке, пять раз в неделю выполнял силовые упражнения, а два-три раза в неделю занимался боксом. Такой подход позволил ему за три месяца сбросить около 12 килограммов и снизить процент жира в организме с 12 до 7,5%.