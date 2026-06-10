Форма как у звезд: какие тренировки выбирают голливудские актеры

Для каждой роли актеру требуется разная физическая форма. Где-то нужен рельефный торс, где-то — выносливость, скорость или подтянутая фигура без лишней мышечной массы. Поэтому универсальной программы тренировок не существует: одни делают ставку на силовые нагрузки, другие добавляют бокс и бег, а третьи годами придерживаются одной системы и меняют только детали.
Уилл Смит: баланс между силой и выносливостью
Для фильма «Я — легенда» Уиллу Смиту нужно было не просто похудеть, а создать образ человека, который способен выживать в одиночку в постапокалиптическом мире. По задумке режиссера актер должен был выглядеть сильным, спортивным и выносливым, но без массивной мускулатуры бодибилдера.
Под руководством тренера Дэрелла Фостера Смит ежедневно бегал или занимался быстрой ходьбой на дорожке, пять раз в неделю выполнял силовые упражнения, а два-три раза в неделю занимался боксом. Такой подход позволил ему за три месяца сбросить около 12 килограммов и снизить процент жира в организме с 12 до 7,5%.
Интересно, что Фостер отказался от популярной схемы, при которой каждая тренировка посвящена только одной группе мышц. Вместо этого упражнения строились вокруг мышц-антагонистов: например, грудь и спина или пресс и поясница. В результате актер получал нагрузку на все тело постепенно, без перекосов в развитии.
Роберт Паттинсон: ставка на функциональный тренинг
Перед съемками в саге «Сумерки» Роберт Паттинсон поставил перед собой вполне конкретную задачу: выглядеть спортивно и убедительно в кадре, но не превращаться в классического качка. Для образа Эдварда Каллена ему была нужна подтянутая фигура с выраженным рельефом и хорошей пластикой движений.
Основу его подготовки составляли бег, кикбоксинг и силовые упражнения с большим количеством повторений. В тренировках были приседания, выпады, скручивания, бурпи и жимы лежа, а отдых между подходами занимал всего пару минут. Такая нагрузка развивала одновременно силу, выносливость и координацию.
Непосредственно перед съемками актер сделал акцент на функциональном тренинге с минимальными весами и упражнениями с собственным весом. Именно такой формат помог создать атлетичное тело без избыточной мышечной массы, поэтому функциональные тренировки до сих пор остаются популярными не только среди актеров, но и среди любителей фитнеса.
Брэд Питт: система, которой он придерживается годами
Брэд Питт давно не готовится к ролям супергероев, но продолжает поддерживать отличную физическую форму. Секрет актера заключается не в экстремальных нагрузках, а в системе, которой он следует уже много лет.
Его тренировочная неделя строится по принципу разделения мышечных групп. В понедельник актер работает над грудью, во вторник — над спиной, в среду тренирует руки и плечи, а в четверг уделяет внимание ногам. Пятница обычно отводится под кардионагрузку. При этом Питт регулярно меняет упражнения, чтобы мышцы не привыкали к одинаковой работе.
Еще один принцип актера касается отдыха. Брэд считает, что постоянные тренировки без восстановления приносят больше вреда, чем пользы. Поэтому субботу и воскресенье он старается проводить с семьей и не появляться в спортзале. Такой подход помогает сохранять мотивацию и не воспринимать занятия как обязанность.