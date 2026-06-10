5 привычек, из-за которых организм стареет раньше времени

Хронический недосып, неправильное питание и постоянный стресс могут свести на нет усилия любых кремов и уколов. В 2025 году международная группа исследователей подтвердила, что здоровый образ жизни напрямую связан с замедлением биологического старения. В этой статье — пять привычек, которые крадут вашу молодость, и советы, как их заменить.