10 упражнений для похудения дома: без прыжков и тренажеров

Упражнения для похудения дома не требуют тренажеров, сложных схем и ежедневных часовых тренировок. Для большинства женщин и мужчин достаточно нескольких базовых движений, которые легко повторять три-четыре раза в неделю. Ниже — упражнения, из которых можно собрать короткий комплекс для начинающих и более подготовленных людей.
Кратко по сути:
- для похудения важнее регулярная активность, чем самый тяжелый комплекс из интернета;
- прыжки и бег на месте не обязательны;
- домашней тренировки на 20−30 минут обычно достаточно;
- приседания, выпады и отжимания дают больше пользы, чем десятки упражнений на пресс;
- если после занятия болят суставы, нагрузку стоит пересмотреть;
- ходьба и питание влияют на результат не меньше, чем сами тренировки.
Силовые упражнения для похудения дома
Если времени мало, лучше начать с силовых упражнений. Они нагружают сразу несколько крупных мышечных групп и не требуют много места или оборудования.
1. Приседания
Приседать как можно глубже не обязательно. Если в нижней точке пятки отрываются от пола или спина начинает округляться, лучше немного сократить амплитуду.
Поставьте стопы примерно на ширине плеч и опускайтесь вниз, сохраняя устойчивое положение. Когда 10−15 повторений перестанут вызывать заметную усталость, попробуйте замедлить движение или добавить короткую паузу внизу.
Если сложно контролировать глубину или после долгого перерыва не получается уверенно приседать, первое время можно ставить сзади стул и слегка касаться его в нижней точке.
2. Выпады назад
Если выпады вперед вызывают неприятные ощущения в коленях, попробуйте шагать назад. Для многих такой вариант оказывается комфортнее.
Сделайте шаг назад, опуститесь вниз и вернитесь в исходное положение. Если трудно удерживать равновесие, первое время можно выполнять упражнение рядом со стеной.
3. Ягодичный мостик
Это упражнение удобно тем, что почти не нагружает колени. Поэтому его часто включают в тренировки после долгого перерыва в спорте.
Поднимите таз до прямой линии между плечами и коленями, задержитесь на секунду и плавно опуститесь. Если 15−20 повторений даются легко, добавьте паузу в верхней точке.
4. Отжимания от опоры
Отжиматься с пола необязательно. Стол, диван или широкая тумба позволяют освоить движение без борьбы за каждое повторение.
Чем выше опора, тем проще упражнение. Когда получится спокойно выполнить 12−15 повторений подряд, опору можно сделать ниже.
Кардио без прыжков
Прыжки подходят не всем. Если мешают соседи, большой вес или дискомфорт в коленях, пульс можно поднять и другими способами.
1. «Альпинист»
В этом упражнении скорость обычно только мешает. Если корпус начинает раскачиваться, а дыхание сбивается, темп стоит снизить.
По очереди подтягивайте колени к груди. Таз не поднимайте вверх и не провисайте в пояснице: корпус должен оставаться ровным.
Для начала достаточно 20−40 секунд.
2. Шаги на месте с высоким подниманием коленей
Один из самых простых способов добавить движения между силовыми упражнениями.
Поднимайте колени до комфортной высоты и активно работайте руками. Темп должен позволять говорить короткими фразами без сильной одышки.
3. Зашагивания на ступеньку
Если дома есть устойчивая ступенька, невысокая скамья или прочная платформа, зашагивания могут заменить часть кардио-упражнений.
Поставьте одну ногу на возвышение, поднимитесь наверх и полностью выпрямитесь. Затем спокойно вернитесь обратно и повторите движение другой ногой.
Для начала достаточно 8−12 повторений на каждую ногу. Если нагрузка кажется легкой, можно увеличить высоту опоры или выполнять упражнение в более быстром темпе.
4. Берпи без прыжка
Полная версия берпи подходит не всем, особенно в начале тренировок.
Из положения стоя наклонитесь, поставьте руки на пол, шагните ногами назад и затем вернитесь в исходное положение. Прыжок в конце можно не делать.
Упражнения для корпуса
Скручивания сами по себе не убирают живот, но сильные мышцы корпуса помогают увереннее выполнять остальные упражнения.
1. Планка
Долгая планка не всегда лучше короткой. Если через 20 секунд приходится поднимать таз или проваливаться в пояснице, подход пора заканчивать.
Сохраняйте ровное положение корпуса и спокойное дыхание. Для начала хватит нескольких коротких подходов по 15−30 секунд.
2. «Мертвый жук»
Это упражнение выглядит проще, чем ощущается на практике.
Лягте на спину и поочередно опускайте противоположные руку и ногу. Если поясница начинает отрываться от пола, амплитуду движения лучше уменьшить.
Вопросы и ответы
Ниже — ответы на вопросы, которые чаще всего возникают перед домашними тренировками.
Как выглядит готовая тренировка для начинающих?
Пример круга: приседания x 12, выпады x 10 на каждую ногу, отжимания x 8−12, мостик x 15, планка x 20 секунд, шаги на месте x 30 секунд. Отдых 60 секунд. Повторить 2−3 раза.
Нужна ли разминка перед домашней тренировкой?
Перед приседаниями, выпадами или берпи полезно потратить три-пять минут на легкую разминку: шаги на месте, вращения плечами, махи руками и несколько неглубоких приседаний.
Какие упражнения для похудения дома самые эффективные?
Обычно лучше работают упражнения, в которых задействовано сразу несколько крупных мышечных групп: приседания, выпады, отжимания, берпи без прыжка. Чем больше мышц включается в работу, тем выше расход энергии.
Можно ли похудеть только от домашних упражнений?
Да, но тренировки — только часть уравнения. Если вес не меняется неделями, причина часто оказывается не в упражнениях, а в перекусах, сладких напитках, недосыпе или снижении общей активности в течение дня.
Можно ли заниматься дома каждый день?
Можно, если чередовать нагрузку. После тяжелой тренировки ног не обязательно снова делать приседания и выпады на следующий день. Иногда обычная прогулка оказывается полезнее еще одного силового круга.
Как понять, что нагрузку пора увеличивать?
Если упражнения выполняются без заметной усталости, можно добавить еще один круг, уменьшить отдых, замедлить темп или использовать рюкзак с книгами вместо отягощений.
Когда лучше остановить тренировку?
Резкая боль в суставах, головокружение, потемнение в глазах, тошнота или потеря координации — повод прекратить занятие. Через дискомфорт в мышцах тренироваться можно, через боль — нет.
При заболеваниях сердца, неконтролируемой гипертонии, недавних травмах, после операций и во время беременности программу лучше обсудить с врачом или специалистом по ЛФК.