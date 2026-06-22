10 упражнений для похудения дома: без прыжков и тренажеров

Упражнения для похудения дома не требуют тренажеров, сложных схем и ежедневных часовых тренировок. Для большинства женщин и мужчин достаточно нескольких базовых движений, которые легко повторять три-четыре раза в неделю. Ниже — упражнения, из которых можно собрать короткий комплекс для начинающих и более подготовленных людей.