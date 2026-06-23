Как тренируется Оксана Самойлова: секрет ее стройной фигуры

Самойлова регулярно делится секретами красоты и стройной фигуры, мотивируя подписчиц работать над собой. Несмотря на плотный график встреч и съемок, она находит время для тренировок, даже если день полностью расписан. В нашей статье — подробный разбор ее домашних тренировок и системы питания.
Домашние тренировки с акцентом на ягодицы и ноги
В 2026 году Оксана тренируется преимущественно дома — так ей проще совмещать спорт с материнством и работой. Основной акцент в ее программе — на ягодицы и ноги, поскольку именно эти зоны, по признанию модели, требуют особого внимания после родов.
Из упражнений она регулярно выполняет ягодичный мостик: лежа на спине с согнутыми коленями, нужно поднимать таз вверх, напрягая ягодицы в верхней точке. Для утяжеления можно положить на бедра гантель или несколько книг. Также в ее комплекс входят выпады — шаг вперед или назад с согнутыми под прямым углом ногами, и приседания, которые она делает с дополнительным весом. Еще одно любимое упражнение Оксаны — отведения ноги в сторону в положении стоя или на четвереньках, что помогает прорабатывать среднюю ягодичную мышцу.
Чтобы разнообразить нагрузку и избежать застоя, Оксана использует разные виды активности. Помимо силовых, в ее расписании 2−3 раза в неделю появляются кардиотренировки, а также пилатес — эта практика помогает поддерживать мышцы в тонусе без излишнего объема, делая тело рельефным и стройным.
Комплекс на пресс: «вакуум», планка и скручивания
Особое внимание Оксана уделяет мышцам живота. Каждое утро она начинает с «вакуума» — техники, которая работает с глубокими поперечными мышцами пресса. Выполняется она так: нужно сделать полный выдох, освободив легкие от воздуха, затем втянуть живот как можно сильнее к позвоночнику и задержаться в этом положении на 10−15 секунд.
После «вакуума» она переходит к планке. Начинающим достаточно 20 секунд, но со временем старайтесь увеличивать время удержания. В классической планке нужно стоять на предплечьях и носках, вытянув тело в одну прямую линию без прогиба в пояснице. Затем следуют классические скручивания: лежа на спине с согнутыми ногами, на выдохе нужно отрывать лопатки от пола и тянуться руками к коленям.
Завершают блок упражнения на нижнюю часть пресса — одновременные подъемы корпуса и прямых ног из положения лежа. Важно стараться дотянуться пальцами ног до ладоней, выполнять можно 3 подхода по 20 раз. Замыкает комплекс упражнение стоя: подтягивание колена к противоположному локтю (3 подхода по 40 повторений). Это движение задействует косые мышцы живота и улучшает координацию.
Режим питания: 5−6 приемов пищи в день
Без грамотно выстроенного рациона даже самые интенсивные тренировки не дадут нужного эффекта. Оксана придерживается дробного питания: ест 5−6 раз в день небольшими порциями, что позволяет разгонять метаболизм и не чувствовать голода между приемами пищи.
В ее рационе есть четкое разделение. Сложные углеводы — гречка, бурый рис, овсянка — она употребляет в первой половине дня, чтобы организм успел потратить эту энергию. Вечером она делает ставку на белковую пищу с овощами: запеченную курицу или индейку с тушеными кабачками и салатом из свежих огурцов и помидоров. Клетчатка присутствует в каждом приеме пищи — это овощи и зелень, которые дают чувство сытости и помогают пищеварению.
Что касается запретов, Оксана старается минимизировать потребление сахара, считая его главным врагом стройности. Она отказалась от сладких напитков, магазинных соков и десертов, оставив сладкое только по праздникам. Однако она не придерживается изнуряющих диет, а выбирает осознанный подход к питанию. Это позволяет ей оставаться в форме долгие годы без срывов и стресса для организма.
Оксана Самойлова — пример того, как можно сохранять идеальную форму, будучи многодетной мамой и находясь в плотном рабочем графике. Ее секрет в системности: регулярные домашние тренировки и сбалансированное питание. Она вдохновляет миллионы женщин, доказывая, что даже после 35 лет и нескольких родов можно иметь тело мечты.