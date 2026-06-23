Как тренируется Оксана Самойлова: секрет ее стройной фигуры

Из упражнений она регулярно выполняет ягодичный мостик: лежа на спине с согнутыми коленями, нужно поднимать таз вверх, напрягая ягодицы в верхней точке. Для утяжеления можно положить на бедра гантель или несколько книг. Также в ее комплекс входят выпады — шаг вперед или назад с согнутыми под прямым углом ногами, и приседания, которые она делает с дополнительным весом. Еще одно любимое упражнение Оксаны — отведения ноги в сторону в положении стоя или на четвереньках, что помогает прорабатывать среднюю ягодичную мышцу.