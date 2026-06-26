Пилатес дома для начинающих: 15 минут на полу

Чтобы укрепить мышцы и улучшить осанку, не нужно проводить много часов в спортзале — вам понадобятся только коврик и немного свободного времени. Отвечаем на частые вопросы начинающих и рассказываем, как 15 минут пилатеса в день изменят ваше тело уже за первый месяц.