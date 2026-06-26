Тренировка на мобильность суставов с отягощением

Тренировка на мобильность суставов развивает гибкость и улучшает контроль над движениями. Новичков может удивить дополнительный вес в упражнениях: не помешает ли он подвижности и всем ли подойдет такой фитнес для здоровья спины? Отвечаем на часто встречающиеся вопросы о тренировках на мобильность суставов.