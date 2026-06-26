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Тренировка на мобильность суставов с отягощением

Тренировка на мобильность суставов — комплекс упражнений, который избавит от скованности в теле. Легкие гантели можно заменить бутылками с водой.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

Тренировка на мобильность суставов развивает гибкость и улучшает контроль над движениями. Новичков может удивить дополнительный вес в упражнениях: не помешает ли он подвижности и всем ли подойдет такой фитнес для здоровья спины? Отвечаем на часто встречающиеся вопросы о тренировках на мобильность суставов.

Зачем использовать отягощение в тренировке на мобильность суставов?

Легкий вес помогает не только развивать подвижность, но и укреплять мышцы, которые стабилизируют суставы во время движения. Такая суставная гимнастика с весом сочетает элементы растяжки и силовой подготовки.

Подойдет ли такая программа новичкам?

Да, если использовать комфортный вес и выполнять движения без спешки. При необходимости можно уменьшить амплитуду упражнений или выполнять часть комплекса без дополнительного отягощения.

Какой вес выбрать для тренировки?

Для большинства начинающих подойдут гантели весом от 1 до 3 кг. В упражнениях на гибкость и силу важно сохранять правильную технику. Если вес мешает контролировать движения или вызывает дискомфорт, его стоит уменьшить.

Чем упражнения на мобильность отличаются от обычной растяжки?

Растяжка делает мышцы гибкими, чтобы вы могли, например, дотянуться руками до пола. А мобильность нужна, чтобы суставы легко двигались во время тренировки и в обычной жизни.