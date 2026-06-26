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Силовая тренировка дома с гантелями с элементами пилатеса

Силовая тренировка дома с гантелями проработает все основные мышцы, а упражнения из пилатеса помогут развить гибкость и улучшить контроль над телом.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

Домашний фитнес бывает разным: от жиросжигающего кардио до силовой тренировки с элементами пилатеса. Такая гибридная программа по системе фулбади работает со всеми крупными мышцами, уделяя особое внимание позвоночнику. Отвечаем на вопросы, которые часто возникают у новичков при просмотре видео с тренировкой.

Чем такая тренировка отличается от обычной силовой?

Главное отличие — сочетание силовой нагрузки с контролируемыми движениями пилатеса. Это помогает не только укреплять основные группы мышц, но и развивать баланс и стабильность корпуса.

Какой вес гантелей выбрать?

Начните с небольшого веса, от 2−3 кг. Общий совет — подбирайте гантели так, чтобы последние 2 повторения давались с трудом, но без нарушения техники.

Подойдут ли такие упражнения с гантелями для женщин?

Да, упражнения с гантелями помогают укреплять мышцы всего тела и улучшать осанку. При правильно подобранной нагрузке такие занятия подходят большинству людей независимо от уровня подготовки.

Почему после тренировки болят мышцы?

Умеренная мышечная болезненность мышц на следующий день после непривычной нагрузки — это нормальная реакция организма. Обычно она проходит самостоятельно в течение нескольких дней.