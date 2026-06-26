Силовая тренировка дома с гантелями с элементами пилатеса

Домашний фитнес бывает разным: от жиросжигающего кардио до силовой тренировки с элементами пилатеса. Такая гибридная программа по системе фулбади работает со всеми крупными мышцами, уделяя особое внимание позвоночнику. Отвечаем на вопросы, которые часто возникают у новичков при просмотре видео с тренировкой.