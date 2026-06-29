Тренировка для мужчин без железа в домашних условиях

Это домашняя тренировка без инвентаря для мужчин, построенная по протоколу EMOM (Every Minute On the Minute — «каждую минуту в минуту»). Смысл такого подхода в том, чтобы выполнять упражнение в начале каждой новой минуты (за 40 секунд), а оставшиеся 20 секунд использовать для отдыха. За счет большого количества повторений EMOM позволяет проработать крупные мышечные группы в короткий промежуток времени.
Какие упражнения входят в комплекс EMOM?
В протокол EMOM можно включить любые упражнения, поэтому выбор движений зависит только от вашей цели и уровня подготовки. В видео программа состоит из берпи и приседаний, то есть это мужская тренировка без тренажеров. Еще одно название силовых упражнений с собственным весом — калистеника.
Сколько повторений делать, чтобы уложиться в минуту?
Универсальной цифры нет, все зависит от вашей готовности. Сделайте тестовый раунд, например, по 8 берпи и 15 приседаний. Нужно, чтобы один сет не превышал 40 секунд, в противном случае уменьшайте количество повторений. Не забывайте оставлять себе на отдых 20 секунд между подходами.
Какая оптимальная длительность у EMOM с берпи?
Это интенсивная тренировка, поэтому новичкам достаточно будет 5−7 минут. Средний уровень сложности рассчитан на 10−12 минут. Делать комплекс дольше 20 минут не рекомендуется, так как нагрузка становится слишком большой.