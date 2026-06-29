Тренировка для мужчин без железа в домашних условиях

Это домашняя тренировка без инвентаря для мужчин, построенная по протоколу EMOM (Every Minute On the Minute — «каждую минуту в минуту»). Смысл такого подхода в том, чтобы выполнять упражнение в начале каждой новой минуты (за 40 секунд), а оставшиеся 20 секунд использовать для отдыха. За счет большого количества повторений EMOM позволяет проработать крупные мышечные группы в короткий промежуток времени.