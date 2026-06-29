Упражнения для спины на каждый день

Накачать мышцы спины и укрепить позвоночник поможет комплекс упражнений на турнике. Если вы хотите узнать, как укрепить спину дома, этот формат тренировок станет хорошим дополнением к ежедневной гимнастике для позвоночника. Отвечаем на базовые вопросы о подтягиваниях.
Какие мышцы работают при подтягиваниях?
Во время подтягиваний основную нагрузку получают широчайшие мышцы спины. Также в работу включаются бицепсы, мышцы плечевого пояса, предплечий и кора.
Каким хватом лучше подтягиваться новичку?
Новичку лучше всего начинать подтягиваться средним обратным хватом, когда ладони развернуты к себе, руки на ширине плеч, или нейтральным хватом, когда ладони смотрят друг на друга.
Как научиться подтягиваться с нуля?
Начните с виса на перекладине, это укрепит силу хвата. Сделайте горизонтальные подтягивания на низкой перекладине, когда ноги стоят на полу, это включит в работу мышцы спины. Затем попробуйте подтягивания с фитнес-резинкой, она поможет в самой тяжелой фазе движения снизу. После этого переходите на обычые подтягивания и помните, что техника здесь важнее количества.
Помогают ли подтягивания улучшить осанку?
Да, упражнения для осанки часто включают подтягивания, поскольку они помогают укрепить широчайшие, ромбовидные и трапециевидные мышцы спины.
Можно ли раскачиваться при выполнении упражнения?
В классической технике раскачиваться при подтягиваниях нельзя, импульс от маха ногами и тазом забирает часть нагрузки у широчайших мышц и бицепсов.
Как добавить подтягивания в утреннюю зарядку для спины?
По утрам лучше делать упор не на силовую тренировку, а на постепенную активацию мышц. Пассивный вис на перекладине поможет аккуратно растянуть позвоночник после сна. Лопаточные подтягивания включат в работу плечи и лопатки и раскроют грудной отдел.