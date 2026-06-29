Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Упражнения для спины на каждый день

Упражнения для спины помогают укрепить мышцы и получить правильную осанку. Регулярные занятия на перекладине особенно полезны тем, кто проводит много времени сидя.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

Накачать мышцы спины и укрепить позвоночник поможет комплекс упражнений на турнике. Если вы хотите узнать, как укрепить спину дома, этот формат тренировок станет хорошим дополнением к ежедневной гимнастике для позвоночника. Отвечаем на базовые вопросы о подтягиваниях.

Какие мышцы работают при подтягиваниях?

Во время подтягиваний основную нагрузку получают широчайшие мышцы спины. Также в работу включаются бицепсы, мышцы плечевого пояса, предплечий и кора.

Каким хватом лучше подтягиваться новичку?

Новичку лучше всего начинать подтягиваться средним обратным хватом, когда ладони развернуты к себе, руки на ширине плеч, или нейтральным хватом, когда ладони смотрят друг на друга.

Как научиться подтягиваться с нуля?

Начните с виса на перекладине, это укрепит силу хвата. Сделайте горизонтальные подтягивания на низкой перекладине, когда ноги стоят на полу, это включит в работу мышцы спины. Затем попробуйте подтягивания с фитнес-резинкой, она поможет в самой тяжелой фазе движения снизу. После этого переходите на обычые подтягивания и помните, что техника здесь важнее количества.

Помогают ли подтягивания улучшить осанку?

Да, упражнения для осанки часто включают подтягивания, поскольку они помогают укрепить широчайшие, ромбовидные и трапециевидные мышцы спины.

Можно ли раскачиваться при выполнении упражнения?

В классической технике раскачиваться при подтягиваниях нельзя, импульс от маха ногами и тазом забирает часть нагрузки у широчайших мышц и бицепсов.

Как добавить подтягивания в утреннюю зарядку для спины?

По утрам лучше делать упор не на силовую тренировку, а на постепенную активацию мышц. Пассивный вис на перекладине поможет аккуратно растянуть позвоночник после сна. Лопаточные подтягивания включат в работу плечи и лопатки и раскроют грудной отдел.