Упражнения для спины на каждый день

Начните с виса на перекладине, это укрепит силу хвата. Сделайте горизонтальные подтягивания на низкой перекладине, когда ноги стоят на полу, это включит в работу мышцы спины. Затем попробуйте подтягивания с фитнес-резинкой, она поможет в самой тяжелой фазе движения снизу. После этого переходите на обычые подтягивания и помните, что техника здесь важнее количества.