Если весь день на ногах: 3 вида спорта, которые помогут разгрузить суставы

Кажется, что если вы и так весь день на ногах, то дополнительная физическая активность только навредит. Но это не так. Все дело в правильном выборе нагрузки. Бег или прыжки после рабочего дня действительно могут усугубить проблему, но есть виды спорта, которые, наоборот, разгружают суставы, улучшают кровообращение и помогают мышцам расслабиться. В этой статье — три самых безопасных и эффективных варианта для тех, кто проводит почти весь день на ногах.