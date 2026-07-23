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Как выбрать нагрузку после долгого перерыва: 5 важных правил

Самый частый промах при возвращении к тренировкам — желание сразу работать в прежнем ритме. Но если подойти к делу с умом, процесс восстановления пройдет гладко и без последствий.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Magnific

Отличное решение вернуться в спортзал после долгого перерыва. Но есть один нюанс: организм уже не тот, что был раньше — мышцы ослабли, связки потеряли эластичность, сердце отвыкло от нагрузок. И если сразу попытаться повторить свои прошлые достижения, можно быстро получить травму или переутомление. В нашей статье пять простых правил, которые помогут вам правильно выбрать нагрузку, если вы давно не занимались спортом.

Начинайте с низкоинтенсивных занятий

Прогулки, йога или плавание — идеальный старт после перерыва.
Прогулки, йога или плавание — идеальный старт после перерыва. Источник: Magnific

После перерыва полезно начать с легких и низкоинтенсивных занятий: прогулок, йоги или растяжки. Эти виды активности разгоняют обмен веществ, улучшают кровообращение и подготавливают организм к более серьезным нагрузкам.

Даже если раньше вы бегали марафоны или поднимали тяжелые веса, первая неделя-две должны быть посвящены легкому кардио и работе с собственным весом. Никаких рекордов, только адаптация. Через одну-две недели можно подключать простые силовые упражнения с собственным весом, а комбинированные тренировки лучше начинать, когда тело снова привыкнет к нагрузкам.

Снизьте нагрузку на 50−60 процентов

Забудьте о прошлых результатах, начинайте с половины того, что вы могли делать раньше.
Забудьте о прошлых результатах, начинайте с половины того, что вы могли делать раньше. Источник: Magnific

Первая неделя — это период адаптации и главная задача на этом этапе — почувствовать свое тело и его реакцию на физическую активность. Позволяйте себе отдыхать между подходами и не доводите мышцы до изнеможения.

Идеальный ориентир для первой тренировки — 50−60 процентов от того, что вы могли делать до перерыва. Если раньше вы бегали 30 минут, начните с 10−15 минут. Если поднимали 20-килограммовые гантели, возьмите 8−10 кг. Количество подходов и повторений тоже нужно уменьшить на 30−50 процентов.

Не пропускайте разминку и заминку

Разминка перед тренировкой — обязательное условие для безопасного возвращения.
Разминка перед тренировкой — обязательное условие для безопасного возвращения.Источник: Magnific

После долгого перерыва суставы и связки становятся менее эластичными. Мышечная ткань откликается на нагрузку быстрее, чем связки и сухожилия. Именно поэтому разминка становится не просто рекомендацией, а обязательным условием.

Начинайте каждую тренировку с 5−10 минут суставной гимнастики: вращения головой, плечами, тазом, коленями, голеностопом. Добавьте легкое кардио: ходьба или бег на месте. Это улучшает кровообращение и подготавливает тело к нагрузке.

После тренировки обязательно выделите 5−10 минут на заминку и легкую статическую растяжку основных групп мышц. Это поможет постепенно снизить интенсивность и уменьшить мышечную напряженность. Пропуск разминки и заминки — одна из главных ошибок, которая увеличивает риск травм.

Не забывайте про регулярность

Лучше легкая, но постоянная тренировка, чем одна убийственная, после которой вы выбываете на неделю.
Лучше легкая, но постоянная тренировка, чем одна убийственная, после которой вы выбываете на неделю. Источник: Magnific

Главный приоритет при возвращении к тренировкам — регулярность. Лучше легкая, но постоянная тренировка, чем одна убийственная, после которой вы выбываете на неделю.

Начните с минимум двух тренировок в неделю и сразу настройтесь на регулярность. Если вы раньше тренировались четыре раза в неделю, начните с меньшего количества. Нагрузку после перерыва нужно перевести в более легкий режим до момента восстановления, который наступит примерно через две недели.

Помните о правиле десяти процентов: увеличивайте общий объем тренировок не более чем на 10 процентов в неделю. И не забывайте о полноценном сне — не менее 7−8 часов в сутки. Именно во сне мышцы восстанавливаются и адаптируются к нагрузкам.

Прислушивайтесь к своему телу

Если чувствуете боль или сильную усталость — сделайте паузу. Организм сам подскажет, когда он готов к большему.
Если чувствуете боль или сильную усталость — сделайте паузу. Организм сам подскажет, когда он готов к большему. Источник: Magnific

Если вы чувствуете боль или дискомфорт, не игнорируйте эти сигналы. Часто лучше остановиться и дать себе время на восстановление, чем рисковать серьезными повреждениями. Недостаток сил указывает на необходимость снизить темп.

Первое время нагрузки должны быть субъективно легкими или средними. Не создавайте себе лишний стресс и не заставляйте себя через силу тренироваться, если организм к этому не готов. Все должно быть плавно и постепенно.

Вернуться к тренировкам после долгого перерыва можно без травм и разочарований. Не забывайте, что первые две-три недели — это период адаптации. Дайте организму время привыкнуть к новой нагрузке. И помните: даже небольшие, но регулярные тренировки принесут гораздо больше пользы, чем одна изнурительная, после которой вы выйдете из строя на неделю.