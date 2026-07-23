Как выбрать нагрузку после долгого перерыва: 5 важных правил

Отличное решение вернуться в спортзал после долгого перерыва. Но есть один нюанс: организм уже не тот, что был раньше — мышцы ослабли, связки потеряли эластичность, сердце отвыкло от нагрузок. И если сразу попытаться повторить свои прошлые достижения, можно быстро получить травму или переутомление. В нашей статье пять простых правил, которые помогут вам правильно выбрать нагрузку, если вы давно не занимались спортом.