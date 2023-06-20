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Футбол. Евро. Все результаты
12:32 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА представил маскота Евро-2024

УЕФА на своем сайте представил официального маскота предстоящего чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии. Им стал медвежонок, которому теперь выберут имя.

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Источник: UEFA

«Талисман отдает дань уважения популярной детской игрушке, плюшевому медведю, которая, как говорят, возникла в Германии в начале XX века», — написано в заявлении УЕФА.

Следующие две недели болельщики на сайте УЕФА будут голосовать за имя нового талисмана. Все четыре варианта вдохновлены немецким словом Bär, означающим «медведь»: Albärt, Bärnardo, Bärnheart и Herzi von Bär.

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. На групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

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