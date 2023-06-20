УЕФА представил маскота Евро-2024

«Талисман отдает дань уважения популярной детской игрушке, плюшевому медведю, которая, как говорят, возникла в Германии в начале XX века», — написано в заявлении УЕФА.

Следующие две недели болельщики на сайте УЕФА будут голосовать за имя нового талисмана. Все четыре варианта вдохновлены немецким словом Bär, означающим «медведь»: Albärt, Bärnardo, Bärnheart и Herzi von Bär.