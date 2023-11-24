Россия вошла в топ самых дорогих сборных, которые пропустят Евро

Рейтинг возглавила сборная Норвегии, совокупная стоимость игроков которой оценивается в 335,4 млн евро. Более половины этой стоимости обеспечил самый дорогой футболист мира Эрлинг Холанд, трансферная стоимость которого составляет 180 млн евро.

Сборная России заняла четвертое место в рейтинге с общей стоимостью состава в 157,3 млн евро. Национальная команда не сыграет на Евро из-за отстранения УЕФА.

Рейтинг сборных

Норвегия — 335,4 млн евро; Швеция — 206,9 млн евро; Ирландия — 161,6 млн евро; Россия — 157,3 млн евро; Северная Македония — 54,4 млн евро; Косово — 51,1 млн евро; Черногория — 46,8 млн евро; Болгария — 36,4 млн евро; Армения — 34,6 млн евро; Северная Ирландия — 32,2 млн евро.