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Футбол. Евро. Все результаты
10:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Россия вошла в топ самых дорогих сборных, которые пропустят Евро

Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих составов европейских сборных, которые не сыграют в финальной части чемпионата Европы 2024 года.

Россия
Норвегия
Швеция
Ирландия
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Источник: РИА "Новости"

Рейтинг возглавила сборная Норвегии, совокупная стоимость игроков которой оценивается в 335,4 млн евро. Более половины этой стоимости обеспечил самый дорогой футболист мира Эрлинг Холанд, трансферная стоимость которого составляет 180 млн евро.

Сборная России заняла четвертое место в рейтинге с общей стоимостью состава в 157,3 млн евро. Национальная команда не сыграет на Евро из-за отстранения УЕФА.

Рейтинг сборных

  1. Норвегия — 335,4 млн евро;
  2. Швеция — 206,9 млн евро;
  3. Ирландия — 161,6 млн евро;
  4. Россия — 157,3 млн евро;
  5. Северная Македония — 54,4 млн евро;
  6. Косово — 51,1 млн евро;
  7. Черногория — 46,8 млн евро;
  8. Болгария — 36,4 млн евро;
  9. Армения — 34,6 млн евро;
  10. Северная Ирландия — 32,2 млн евро.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Жеребьевка группового этапа состоится 2 декабря в Гамбурге.

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