Россия вошла в топ самых дорогих сборных, которые пропустят Евро
Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих составов европейских сборных, которые не сыграют в финальной части чемпионата Европы 2024 года.
Россия
Норвегия
Швеция
Ирландия
Рейтинг возглавила сборная Норвегии, совокупная стоимость игроков которой оценивается в 335,4 млн евро. Более половины этой стоимости обеспечил самый дорогой футболист мира Эрлинг Холанд, трансферная стоимость которого составляет 180 млн евро.
Сборная России заняла четвертое место в рейтинге с общей стоимостью состава в 157,3 млн евро. Национальная команда не сыграет на Евро из-за отстранения УЕФА.
Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Жеребьевка группового этапа состоится 2 декабря в Гамбурге.