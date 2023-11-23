Болельщики из Казахстана атаковали соцсети «Манчестер Юнайтед» из-за слухов о переходе Алипа

Источник: ФК "Зенит"

Ранее некоторые СМИ Казахстана сообщили, что 20 ноября на игру сборных Казахстана и Словении в матче квалификации Евро-2024 приедут скауты «МЮ» для просмотра игрока, чей трансфер оценивается в €2 млн.

Последнее сообщение «Манчестер Юнайтед» на странице в соцсети, никак не связанное с Алипом, собрало более 250 тысяч комментариев на казахском, русском и английском языках. В них казахстанцы уверяют, что Алип как защитник лучше критикуемого в последнее время футболиста «МЮ» и сборной Англии Харри Магуайра, а также публикуют объявления о сдаче квартир в аренду и рекламируют свой бизнес. До этого посты «красных дьяволов» на странице собирали в среднем 2−3 тысячи комментариев.

Источник: Соцсети

В агентстве Player Career Management, представляющем интересы Нуралы Алипа отреагировали на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» к игроку.

«В агентство никто не обращался — остальное на совести авторов… Игрок принадлежит “Зениту” и в данный момент сконцентрирован на том, чтобы помочь клубу в завоевании чемпионства», — приводит слова представителя агентства «Спорт-Экспресс».