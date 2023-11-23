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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики из Казахстана атаковали соцсети «Манчестер Юнайтед» из-за слухов о переходе Алипа

Страницу клуба «Манчестер Юнайтед» в одной из соцсетей заполонили комментарии из Казахстана, связанные с возможным трансфером защитника «Зенита» Нуралы Алипа.

Казахстан
Зенит
Манчестер ЮнайтедПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Зенит"

Ранее некоторые СМИ Казахстана сообщили, что 20 ноября на игру сборных Казахстана и Словении в матче квалификации Евро-2024 приедут скауты «МЮ» для просмотра игрока, чей трансфер оценивается в €2 млн.

Последнее сообщение «Манчестер Юнайтед» на странице в соцсети, никак не связанное с Алипом, собрало более 250 тысяч комментариев на казахском, русском и английском языках. В них казахстанцы уверяют, что Алип как защитник лучше критикуемого в последнее время футболиста «МЮ» и сборной Англии Харри Магуайра, а также публикуют объявления о сдаче квартир в аренду и рекламируют свой бизнес. До этого посты «красных дьяволов» на странице собирали в среднем 2−3 тысячи комментариев.

Источник: Соцсети

В агентстве Player Career Management, представляющем интересы Нуралы Алипа отреагировали на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» к игроку.

«В агентство никто не обращался — остальное на совести авторов… Игрок принадлежит “Зениту” и в данный момент сконцентрирован на том, чтобы помочь клубу в завоевании чемпионства», — приводит слова представителя агентства «Спорт-Экспресс».

23-летний Нуралы Алип подписал контракт с «Зенитом» в декабре 2022 года, ранее он выступал за клуб на правах аренды. Соглашение футболиста действует до июня 2025 года. Защитник провел в составе сине-бело-голубых 44 матча, также на его счету 30 игр за сборную Казахстана.

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