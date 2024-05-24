Экс-игрок «Зенита» может вернуться в сборную Бельгии на Евро-2024

Как сообщает источник, главный тренер сборной Бельгии Доминико Тедеско включил завершившего карьеру в национальной команде 35-летнего Витселя в расширенный список на Евро. Туда же попал еще один футболист, который ранее покинул сборную Бельгии — 35-летний защитник «Антверпена» Тоби Алдервейрелд.

Витсель объявил о завершении карьеры в национальной команде Бельгии в мае 2023 года. Полузащитник провел за сборную 130 матчей, в которых забил 12 голов и сделал восемь результативных передач. Витсель принял участие в трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы.

3 сентября 2012 года бельгийский футболист подписал контракт «Зенитом». В составе сине-бело-голубых Витсель стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и дважды Суперкубок страны. В начале 2017 года он перешел в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за €20 млн.