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10:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки сборной Англии шокированы отсутствием Грилиша в заявке на Евро

6 июня главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил окончательный состав команды из 26 футболистов.

Англия
Манчестер СитиЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

Как сообщает The Telegraph, игроков сборной Англии шокировало решение главного тренера Гарета Саутгейта не включать в итоговую заявку команды на Евро-2024 полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша.

Издание пишет, что один из опытных футболистов после этого поговорил с Гаретом Саутгейтом, чтобы понять его решение. Некоторые футболисты после объявления состава отправились к Грилишу, чтобы его утешить. По данным источника, никакой ссоры между Грилишем и Саутгейтом не было.

Грилиш был в составе сборной Англии на двух последних крупных турнирах: Евро-2020 и чемпионате мира в 2022 году. В сезоне‑2023/24 полузащитник забил три гола в 36 матчах во всех турнирах.

Из расширенного списка в 33 футболиста были исключены семеро: Джек Грилиш, Гарри Магуайр, Джеймс Мэддисон, Джаррад Брэнтуэйт, Джеймс Траффорд, Кертис Джонс, Джарелл Куанса.

В итоговой заявке должно быть 26 футболистов. Недавно УЕФА утвердил вариант расширения заявок сборных на чемпионате Европы 2024 года с 23 до 26 игроков. Ранее во время проведения Евро-2020 и чемпионата мира 2022 года заявки национальных команд были увеличены до 26 футболистов. На чемпионате Европы такое решение было принято из-за пандемии коронавируса, а на турнире в Катаре — из-за проведения соревнований зимой.

Сборная Англии сыграет на Евро в группе С. Соперниками команды Гарета Саутгейта станут сборные Сербии (16 июня), Дании (20 июня) и Словении (25 июня).

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».

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