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8 ноября, источник: Sportmail.ru

«Краснодар» одержал волевую победу над «Стандардом»

В матче 4-го тура группового этапа «Краснодар» принимал на своем поле бельгийский «Стандард» и добился непростой победы со счетом 2:1.

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Источник: РИА "Новости"

Матч предыдущего тура между этими командами закончился обидным поражением российской команды, которая пропустила на последней минуте встречи. Естественно, что в четверг команда Мурада Мусаева жаждала взять реванш на глазах у собственных болельщиков. Плотная ситуация в группе J (у кубанцев и льежцев, как и у испанской «Севильи» было по шесть очков после трех матчей) еще больше повышала цену победы этом поединке. Важность поединка подчеркнул в интервью клубному сайту и лучший игрок октября в составе «Краснодара» Виктор Классон.

На победу команду Мурада Мусаева можно было поставить с коэффициентом 1,75.

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До встречи с «Краснодаром» «Стандард» провел шесть матчей с российскими клубами, выиграв лишь один. Последняя такая встреча состоялась в раундеплей-офф в квалификации Лиги чемпионов в августе 2014 года, когда бельгийцы проиграли «Зениту» дома (0:1) и в гостях (0:3).

В домашнем матче за российскую команду говорит статистика — «Краснодар» победил в четырех из последних пяти еврокубковых встреч на своем поле. С бельгийскими клубами краснодарцы ранее не играли.

Составы команд:

«Краснодар: Сафонов, Мартынович (капитан), Спаич, Петров, Стоцкий, Каборе, Газинский, Куэва, Классон, Вандерсон, Ари.

«Стандард: Очоа, Ванхёсден, Фай, Люиндама, Лайфис, Карсела-Гонсалес (капитан), Марин, Дженепо, Цимирот, Лестьенн, Эмон.

Сразу же после стартового свистка македонского арбитра Александра Ставрева хозяева продемонстрировали всю серьезность своих намерений: сначала они не смогли реализовать выход один на один, а затем удар Виктора Классона заблокировал защитник. Гости в первые 15 минут встречи даже не смогли толком выйти со своей половины поля! Однако вратарь-дебютант «быков» Матвей Сафонов не расслаблялся: после могучего удара Гойко Цимирота голкипер сумел перевести мяч на угловой. Но и он оказался бессилен на 19-й минуте матча: Карсело-Гонсалес, оставшись без присмотра, пробил в касание с отскоком от газона — мяч влетел в дальний угол! Атакующий пыл хозяев был сбит.

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К сожалению, выводов из пропущенного гола подопечные тренерского тандема Фоменко — Мусаев не сделали: продолжая попытки создать опасность у ворот Гильермо Очоа (кстати, участника чемпионата мира в составе сборной Мексики), краснодарцы слишком много позволяли гостям в штрафной Сафонова и каким-то чудом не пропустили еще.

Последний реальный шанс порадовать болельщиков черно-зеленые упустили на 44-й минуте: Вандерсон мощно пробил из-за пределов штрафной, но Очоа уверенно справился с ударом. Македонский арбитр решил всех отправить на перерыв, не добавив ни секунды.

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Уже в перерыве Мурад Мусаев решил внести изменения в игру своей команды, выпустив на поле Маурисио Перерейру вместо Кристина Куэвы.

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Рисунок матча, однако, принципиально не изменился по сравнению с началом первого тайма: краснодарцы снова мощно смотрелись в атаке и по-прежнему очень легко пропускали контратаки гостей. Самый реальный шанс упустил Классон: Вандерон стремительным рывком по флангу и точным пасом в штрафную вывел шведа один на один, а вот Виктор промахнулся ногой по мячу, вместо того чтобы сравнять счет!

Именно Классона решил убрать с поля тренерский штаб на 66-й минуте: помогать «быкам» в атаке вышел Иван Игнатьев. Ну, а на 73-й минуте на поле появился главный джокер в колоде Мусаева — Магомед-Шапи Сулейманов, не раз выручавший «Краснодар» в концовках матчей, заменил Шарля Каборе. Вы будете смеяться, но именно 19-летний нападающий сумел сделать то, на что 80 минут не сподобились его старшие сотоварищи — распечатал-таки Гильермо Очоа.

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И прорвало: на 82-й минуте Вандерсон сыграл «в стеночку» с Ари и точным ударом вновь заставил капитулировать защиту бельгийцев, принеся столь непростую и столь важную победу «Краснодару». Теперь, в случае равенства очков с клубом из Льежа, у российской команды будет преимущество по личным встречам.

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Краснодар 2:1
Первый тайм: 0:1
Стандард Л
8.11.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа J Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Мишель Прюдомм
Голы
79′ Магомед-Шапи Сулейманов (Вандерсон Масиэл, Арикленес да Силва Ари) 93
82′ Вандерсон Масиэл (Арикленес да Силва Ари) 7
10 Мехди Карсела-Гонсалес (К. Лаифис) 19′
Составы
Матвей Сафонов 39
Сергей Петров 98
Дмитрий Стоцкий 89
14′ Александр Мартынович (к) 4
Урош Спаич 5
82′ Вандерсон Масиэл 7
72′ Юрий Газинский 8
Арикленес да Силва Ари 9
65′ Виктор Классон 16
Иван Игнатьев 85
46′ Кристиан Куэва 20
57′ Маурисио Перейра 33
72′ 73′ Шарль Каборе 77
Магомед-Шапи Сулейманов 93
13 Гильермо Очоа
32 Коллинс Фай
34 Костас Лаифис
3 Зиньо Ванхесден
26 Кристиан Луиндама
8 Гойко Цимирот
9 Рено Эмон 90+4′
10 Мехди Карсела-Гонсалес (к)
22 Максим Лестьенн 83′
28 Самюэль Бастьен
19 Мусса Дженепо 88′
70 Орланду Са
18 Рэзван Марин 88′
40 Поль-Жозе Мпоку
Статистика
5 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
12 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 8
18 Фолы 8
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Ставрев (Македония)
Боковой судья Марьян Кировски (Македония)
Боковой судья Деян Костадинов (Македония)
За воротами Димитар Мецкаровски (Македония)
За воротами Деян Якимовски (Македония)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Стандард Л
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