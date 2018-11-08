«Краснодар» одержал волевую победу над «Стандардом»

Источник: РИА "Новости"

Матч предыдущего тура между этими командами закончился обидным поражением российской команды, которая пропустила на последней минуте встречи. Естественно, что в четверг команда Мурада Мусаева жаждала взять реванш на глазах у собственных болельщиков. Плотная ситуация в группе J (у кубанцев и льежцев, как и у испанской «Севильи» было по шесть очков после трех матчей) еще больше повышала цену победы этом поединке. Важность поединка подчеркнул в интервью клубному сайту и лучший игрок октября в составе «Краснодара» Виктор Классон.

На победу команду Мурада Мусаева можно было поставить с коэффициентом 1,75.

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До встречи с «Краснодаром» «Стандард» провел шесть матчей с российскими клубами, выиграв лишь один. Последняя такая встреча состоялась в раунде плей-офф в квалификации Лиги чемпионов в августе 2014 года, когда бельгийцы проиграли «Зениту» дома (0:1) и в гостях (0:3).

В домашнем матче за российскую команду говорит статистика — «Краснодар» победил в четырех из последних пяти еврокубковых встреч на своем поле. С бельгийскими клубами краснодарцы ранее не играли.

Составы команд:

«Краснодар: Сафонов, Мартынович (капитан), Спаич, Петров, Стоцкий, Каборе, Газинский, Куэва, Классон, Вандерсон, Ари.

«Стандард: Очоа, Ванхёсден, Фай, Люиндама, Лайфис, Карсела-Гонсалес (капитан), Марин, Дженепо, Цимирот, Лестьенн, Эмон.

Сразу же после стартового свистка македонского арбитра Александра Ставрева хозяева продемонстрировали всю серьезность своих намерений: сначала они не смогли реализовать выход один на один, а затем удар Виктора Классона заблокировал защитник. Гости в первые 15 минут встречи даже не смогли толком выйти со своей половины поля! Однако вратарь-дебютант «быков» Матвей Сафонов не расслаблялся: после могучего удара Гойко Цимирота голкипер сумел перевести мяч на угловой. Но и он оказался бессилен на 19-й минуте матча: Карсело-Гонсалес, оставшись без присмотра, пробил в касание с отскоком от газона — мяч влетел в дальний угол! Атакующий пыл хозяев был сбит.

К сожалению, выводов из пропущенного гола подопечные тренерского тандема Фоменко — Мусаев не сделали: продолжая попытки создать опасность у ворот Гильермо Очоа (кстати, участника чемпионата мира в составе сборной Мексики), краснодарцы слишком много позволяли гостям в штрафной Сафонова и каким-то чудом не пропустили еще.

Последний реальный шанс порадовать болельщиков черно-зеленые упустили на 44-й минуте: Вандерсон мощно пробил из-за пределов штрафной, но Очоа уверенно справился с ударом. Македонский арбитр решил всех отправить на перерыв, не добавив ни секунды.

Уже в перерыве Мурад Мусаев решил внести изменения в игру своей команды, выпустив на поле Маурисио Перерейру вместо Кристина Куэвы.

Рисунок матча, однако, принципиально не изменился по сравнению с началом первого тайма: краснодарцы снова мощно смотрелись в атаке и по-прежнему очень легко пропускали контратаки гостей. Самый реальный шанс упустил Классон: Вандерон стремительным рывком по флангу и точным пасом в штрафную вывел шведа один на один, а вот Виктор промахнулся ногой по мячу, вместо того чтобы сравнять счет!

Именно Классона решил убрать с поля тренерский штаб на 66-й минуте: помогать «быкам» в атаке вышел Иван Игнатьев. Ну, а на 73-й минуте на поле появился главный джокер в колоде Мусаева — Магомед-Шапи Сулейманов, не раз выручавший «Краснодар» в концовках матчей, заменил Шарля Каборе. Вы будете смеяться, но именно 19-летний нападающий сумел сделать то, на что 80 минут не сподобились его старшие сотоварищи — распечатал-таки Гильермо Очоа.