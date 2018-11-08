«Краснодар» одержал волевую победу над «Стандардом»
В матче 4-го тура группового этапа «Краснодар» принимал на своем поле бельгийский «Стандард» и добился непростой победы со счетом 2:1.
В матче 4-го тура группового этапа «Краснодар» принимал на своем поле бельгийский «Стандард» и добился непростой победы со счетом 2:1.
Матч предыдущего тура между этими командами закончился обидным поражением российской команды, которая пропустила на последней минуте встречи. Естественно, что в четверг команда Мурада Мусаева жаждала взять реванш на глазах у собственных болельщиков. Плотная ситуация в группе J (у кубанцев и льежцев, как и у испанской «Севильи» было по шесть очков после трех матчей) еще больше повышала цену победы этом поединке. Важность поединка подчеркнул в интервью клубному сайту и лучший игрок октября в составе «Краснодара» Виктор Классон.
На победу команду Мурада Мусаева можно было поставить с коэффициентом 1,75.
До встречи с «Краснодаром» «Стандард» провел шесть матчей с российскими клубами, выиграв лишь один. Последняя такая встреча состоялась в раунде
В домашнем матче за российскую команду говорит статистика — «Краснодар» победил в четырех из последних пяти еврокубковых встреч на своем поле. С бельгийскими клубами краснодарцы ранее не играли.
Составы команд:
«Краснодар: Сафонов, Мартынович (капитан), Спаич, Петров, Стоцкий, Каборе, Газинский, Куэва, Классон, Вандерсон, Ари.
«Стандард: Очоа, Ванхёсден, Фай, Люиндама, Лайфис,
Сразу же после стартового свистка македонского арбитра Александра Ставрева хозяева продемонстрировали всю серьезность своих намерений: сначала они не смогли реализовать выход один на один, а затем удар Виктора Классона заблокировал защитник. Гости в первые 15 минут встречи даже не смогли толком выйти со своей половины поля! Однако
К сожалению, выводов из пропущенного гола подопечные тренерского тандема Фоменко — Мусаев не сделали: продолжая попытки создать опасность у ворот Гильермо Очоа (кстати, участника чемпионата мира в составе сборной Мексики), краснодарцы слишком много позволяли гостям в штрафной Сафонова и
Последний реальный шанс порадовать болельщиков
Уже в перерыве Мурад Мусаев решил внести изменения в игру своей команды, выпустив на поле Маурисио Перерейру вместо Кристина Куэвы.
Рисунок матча, однако, принципиально не изменился по сравнению с началом первого тайма: краснодарцы снова мощно смотрелись в атаке и
Именно Классона решил убрать с поля тренерский штаб на 66-й минуте: помогать «быкам» в атаке вышел Иван Игнатьев. Ну, а на 73-й минуте на поле появился главный джокер в колоде Мусаева —
И прорвало: на 82-й минуте Вандерсон сыграл «в стеночку» с Ари и точным ударом вновь заставил капитулировать защиту бельгийцев, принеся столь непростую и столь важную победу «Краснодару». Теперь, в случае равенства очков с клубом из Льежа, у российской команды будет преимущество по личным встречам.
|Краснодар
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2:1
Первый тайм: 0:1
|Стандард Л
|Мурад Мусаев
|Мишель Прюдомм
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|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|12
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|8
|18
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Александр Ставрев (Македония)
|Боковой судья
|Марьян Кировски (Македония)
|Боковой судья
|Деян Костадинов (Македония)
|За воротами
|Димитар Мецкаровски (Македония)
|За воротами
|Деян Якимовски (Македония)