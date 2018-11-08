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13«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в Лондоне
17:10 (мск)

Лига Европы: момент истины для российских клубов

В четверг все три российских представителя в Лиге Европы проведут матчи четвёртого тура. Самая критическая ситуация у московского «Спартака», который пока единственный из наших клубов не побеждал в турнире.

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Источник: РИА "Новости"

Красно-белые занимают последнее место в таблице и просто обязаны дома брать три очка у шотландского «Рейнджерс», с которым две недели назад разошлись миром в Глазго — 0:0.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа G, 8.11.2018, 20:55
Спартак
-Рейнджерс-

Вот только вокруг клуба в последнее время столько разговоров, склок, скандалов и интриг, что сама игра потихонечку отходит на второй план. В минувшие выходные «Спартак» с Раулем Рианчо у руля проиграл «Уралу» в матче РПЛ. Это поражение стало четвёртым домашним подряд, чего с командой в рамках чемпионатов России не случалось никогда. За всю осень красно-белые дома победили лишь практически безнадёжный «Анжи» — 1:0. Также это была единственная за тот отрезок сезона игра, в которой москвичи не пропустили. Есть большие сомнения, что «Рейнджерс» за два матча так и не сможет забить «Спартаку». БК «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,40 на то, что подопечные Стивена Джеррарда смогут отличиться на «Открытие Арене».

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа J, 8.11.2018, 20:55
Краснодар
-Стандард Л-

Параллельно в «Краснодаре» одноимённый клуб начнёт свой матч со «Стандардом». В Бельгии «быки» крайне обидным образом не только не победили, но и не сохранили очки. Льежцы забили решающий гол в уже компенсированное арбитром время — 2:1. Можно представить, насколько сильно краснодарцы хотят взять реванш и доказать, что они сильнее. Ситуация в группе J такова, что сразу у трёх команд по шесть набранных очков. Помимо российского и бельгийского клубов две победы одержала «Севилья», которая была в прекрасном стиле «бита» в Краснодаре. Льежцам понадобится немало усилий, чтобы выстоять, но если краснодарская команда вместе с публикой поймают кураж, то «Стандард» уедет из России на щите. На победу команду Мурада Мусаева можно поставить с коэффициентом 1,75.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа C, 8.11.2018, 23:00
Бордо
-Зенит-

«Зенит» в группе С чувствует себя достаточно уверенно. Питерцы изначально считались фаворитом квартета и после половины дистанции возглавляют его с семью очками. Тем приятнее, что сине-бело-голубые лидируют, несмотря на откровенные проблемы в игре. О том, что у команды что-то разладилось, говорят и журналисты, и специалисты. Однако пока «Зенит» набирает очки во многом благодаря мастерству и классу своих игроков. Впрочем, куда более серьёзные проблемы имеются в стане жирондинцев. «Бордо» в Лиге Европы не набрал пока ни одного очка, а в Лиге 1 находится лишь на 11-м месте. В Санкт-Петербурге «Зенит» победил благодаря голу Далера Кузяева на 85-й минуте — 2:1. Стоит предположить, что и во Франции россиянам придётся несладко. Эксперты БК «Лига Ставок» остановили свой выбор на варианте пари «хозяева не проиграют» за 1,45.

«Спартак» бился, но откуда взяться футболу, если его нет весь сезон?"
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26 октября© Ньюстюб
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