Лига Европы: момент истины для российских клубов

Источник: РИА "Новости"

Красно-белые занимают последнее место в таблице и просто обязаны дома брать три очка у шотландского «Рейнджерс», с которым две недели назад разошлись миром в Глазго — 0:0.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа G, 8.11.2018, 20:55 Спартак - Рейнджерс -

Вот только вокруг клуба в последнее время столько разговоров, склок, скандалов и интриг, что сама игра потихонечку отходит на второй план. В минувшие выходные «Спартак» с Раулем Рианчо у руля проиграл «Уралу» в матче РПЛ. Это поражение стало четвёртым домашним подряд, чего с командой в рамках чемпионатов России не случалось никогда. За всю осень красно-белые дома победили лишь практически безнадёжный «Анжи» — 1:0. Также это была единственная за тот отрезок сезона игра, в которой москвичи не пропустили. Есть большие сомнения, что «Рейнджерс» за два матча так и не сможет забить «Спартаку». БК «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,40 на то, что подопечные Стивена Джеррарда смогут отличиться на «Открытие Арене».

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа J, 8.11.2018, 20:55 Краснодар - Стандард Л -

Параллельно в «Краснодаре» одноимённый клуб начнёт свой матч со «Стандардом». В Бельгии «быки» крайне обидным образом не только не победили, но и не сохранили очки. Льежцы забили решающий гол в уже компенсированное арбитром время — 2:1. Можно представить, насколько сильно краснодарцы хотят взять реванш и доказать, что они сильнее. Ситуация в группе J такова, что сразу у трёх команд по шесть набранных очков. Помимо российского и бельгийского клубов две победы одержала «Севилья», которая была в прекрасном стиле «бита» в Краснодаре. Льежцам понадобится немало усилий, чтобы выстоять, но если краснодарская команда вместе с публикой поймают кураж, то «Стандард» уедет из России на щите. На победу команду Мурада Мусаева можно поставить с коэффициентом 1,75.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа C, 8.11.2018, 23:00 Бордо - Зенит -