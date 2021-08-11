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10:20 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» против «Вильярреала», Тухель против Эмери: анонс Суперкубка УЕФА

Предвкушаем битву в Белфасте.

Челси
ВильярреалСуперкубок УЕФА
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Источник: AP 2021

Победив в Лиге чемпионов, «Челси» вернулся в круг топ-команд Европы. В Англии команда Тухеля навяжет борьбу «Манчестер Сити», а пока на кону еще один трофей — Суперкубок УЕФА. Лондонцы расстались с Жиру, зато вот-вот купят в атаку Лукаку за умопомрачительные 115 млн евро. Кроме того, «Челси» хочет укрепится еще одним защитником, например, перспективным Кунде из «Севильи». На предсезонке у «синих» три победы (в том числе над «Арсеналом») и ничья с «Тоттенхэмом». Интересно, что ни один из матчей команда Тухеля, славящаяся игрой в обороне, не провела на ноль.

Специалист по Лиге Европы Эмери снова доказал свое мастерство, выиграв турнир с «Вильярреалом». До этого на счету испанской команды из города с населением 50 тысяч человек не было ни одного трофея, если не считать Кубок Интертото. Такого успеха Эмери добился в первый же сезон. Сегодня он может добавить в резюме еще один титул. «Вильярреал», несмотря на попадание в ЛЧ, укрепился скромно: взял защитника Манди из «Бетиса» и форварда Диа из «Реймса» (14 голов во Франции в прошлом сезоне). Главное — сохранили лучшего бомбардира Морено (цена выкупа — 100 млн евро!). А вот в товарищеских матчах этим летом, хоть это и не особый показатель, не было ни одной победы: три ничьи и три поражения.

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Это первый официальный матч для обеих команд, так что стартовые составы команд — большая загадка. У «Челси» много сборников, так что подвести их всех к одному уровню так рано было утопией. Чиллуэл, Маунт, Сильва, Аспиликуэта и Жоржиньо вряд ли готовы сейчас играть с первых минут. Хотя с вратарем Менди, с Рюдигером и Зума в защите, Канте и Ковачичем в центре поля, а также Вернером и Хавертцем в нападении лондонцы все равно смотрятся очень прилично. У «Вильярреала» Пау Торрес еще недавно играл на Олимпиаде, а важнейший полузащитник Парехо травмирован — как и Коклен с Чуквуэзе. Новички Манди и Диа должны выйти в основе.

«Челси» в 5-й раз будет играть в Суперкубке УЕФА. В 1998-м лондонцы обыграли «Реал», а вот в трех следующих матчах уступили соперникам. Последний раз такое случилось в 2019-м: проиграли по пенальти «Ливерпулю». «Вильярреал» же еще никогда не играл за этот трофей, что неудивительно для такого скромного клуба. «Челси» — конечно, фаворит, но победителя в этой паре предсказать сложно, учитывая неоптимальные составы и разную подготовку игроков. Скорее всего, обе команды сыграют в привычном острожном стиле, поэтому голов будет немного. БК Winline дает на тотал меньше 2,5 коэффициент 1,73.

Андрей Санталов

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