«Реал» — «Челси»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Два последних победителя Лиги чемпионов подошли к ¼ финала в совершенно разном состоянии. «Реал» неделю назад разнес «Барселону» (4:0) в Кубке Испании, теперь готов сделать шаг к еще одному трофею. В чемпионате мадридцам ловить уже нечего, так что они несильно расстроились, проиграв в субботу «Вильярреалу» (2:3). Анчелотти дал отдохнуть Модричу, Кроосу, Вальверде и Карвахалю и рано поменял Бензема. У «Реала» огромный опыт игры в решающих матчах ЛЧ, дополнительно настраивать тут никого не нужно. Винисиусу и Ко нужно сделать задел перед ответной встречей и обойтись без травм.

Приход Лэмпарда не особо мотивировал игроков «Челси». В первом матче при новом старом тренере лондонцы уступили «Вулверхэмптону» 0:1, причем в первую очередь в желании бороться за мяч, работать на поле. Возможно, дело в том, что Фрэнк приглашен только на пару месяцев, но такое отношение футболистов — тревожный знак для него. Группа атаки по-прежнему без голов (в трех матчах подряд!), не помог и выход на замену единственного центрфорварда Обамеянга. По сути, сезон для «Челси» уже закончился, по-настоящему все начать сначала можно будет летом. В то, что лондонцы пройдут «Реал», мало кто верит. Все разговоры перед игрой идут о том, как бы «синим» не пропустить в Мадриде слишком много голов.

На что ставить

«Реал» особенно хорош в кубковых матчах, это мы видели и в прошлом сезоне. Год назад «сливочные» взяли реванш у «Челси» за поражение в 2021-м, причем спаслись в самой концовке в ответной встрече. Сейчас расклад сил однозначно в пользу испанцев, на их победу сегодня дают достаточно низкий коэффициент 1.61. Что еще мы знаем о команде Анчелотти? Когда она ловит кураж, обычно одним голом дело не ограничивается. Так было недавно с «Барсой», так было и в Ливерпуле. И Бензема, и Винисиус по-хорошему жадны до голов, да и их партнеры умеют забивать. На победу «Реала» с форой −1.5 можно поставить на сайте и в приложении Olimpbet с хорошим коэффициентом 2,62.

Если отталкиваться от «Челси», то можно вспомнить про их проблемы в атаке. На то, что голевая засуха лондонцев продолжится и в Мадриде, предлагают коэффициент 2,19. А такой вариант, как победа «Реала» и обе забьют — нет, оценивается в 2,39. Так что тут есть из чего выбрать, при этом не станет сюрпризом, если сыграют все эти ставки.

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Андрей Санталов

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