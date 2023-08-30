В плей-офф определились три участника группового раунда Лиги Чемпионов

В ответных матчах квалификационного раунда плей-офф «Галатасарай» дома обыграл норвежский «Мольде» (2:1), «Брага» на выезде одержала минимальную победу на греческим «Панатинаикосом» (1:0), а «Янг Бойз» дома разгромил израильский «Маккаби» из Хайфы (3:0). Всем трем клубам этих побед хватило, чтобы одержать победу над соперниками в двухматчевом противостоянии.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 4-й отборочный раунд, 29.08.2023, 22:00 Галатасарай 2 Мольде 1

Благодаря этой победе «Брага» впервые с 2012 года примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов. «Галатасарай» последний раз добирался до группового этапа в 2019 году, а «Янг Бойз» — в 2021 году. «Мольде», «Панатинаикос» и «Маккаби» получили путевки в групповой этап Лиги Европы.

Сегодня пройдут заключительные матчи квалификации, в которых определятся три заключительных участника группового этапа Лиги чемпионов. Греческий АЕК сыграет с бельгийским «Антверпеном» (первый матч — 0:1), датский «Копенгаген» встретится с польским «Ракувом» (первый матч — 1:0), а нидерландский ПСВ разыграет путевку с шотландским «Рейнджерс» (первый матч — 2:2).

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 31 августа.