Текущие события
Футбол. Кубок России
17:15
Сочи
ЦСКА
Футбол. Кубок России
17:15
Ахмат
Крылья Советов
Футбол. Кубок России
19:30
Ростов
Локомотив
Футбол. Кубок России
19:30
Балтика
Зенит
Футбол. Еврокубки
22:00
АЕК
Антверпен
Футбол. Еврокубки
22:00
Копенгаген
Ракув
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
29.08
Янг Бойз
Маккаби Хайфа
30
Футбол. Еврокубки
29.08
Галатасарай
Мольде
21
Футбол. Еврокубки
29.08
Панатинаикос
Брага
01
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
29.08
Янг Бойз
Маккаби Хайфа
30
29.08
Галатасарай
Мольде
21
29.08
Панатинаикос
Брага
01
23.08
Маккаби Хайфа
Янг Бойз
00
23.08
Мольде
Галатасарай
23
23.08
Брага
Панатинаикос
21
22.08
Антверпен
АЕК
10
22.08
Ракув
Копенгаген
01
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:52 (мск), источник: Sportmail.ru

В плей-офф определились три участника группового раунда Лиги Чемпионов

Турецкий «Галатасарай», португальская «Брага» и швейцарский «Янг Бойз» вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

Панатинаикос
Брага
Галатасарай
Мольде
Янг Бойз
Маккаби ХайфаЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

В ответных матчах квалификационного раунда плей-офф «Галатасарай» дома обыграл норвежский «Мольде» (2:1), «Брага» на выезде одержала минимальную победу на греческим «Панатинаикосом» (1:0), а «Янг Бойз» дома разгромил израильский «Маккаби» из Хайфы (3:0). Всем трем клубам этих побед хватило, чтобы одержать победу над соперниками в двухматчевом противостоянии.

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
4-й отборочный раунд, 29.08.2023, 22:00

Галатасарай2Мольде1

Благодаря этой победе «Брага» впервые с 2012 года примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов. «Галатасарай» последний раз добирался до группового этапа в 2019 году, а «Янг Бойз» — в 2021 году. «Мольде», «Панатинаикос» и «Маккаби» получили путевки в групповой этап Лиги Европы.

Сегодня пройдут заключительные матчи квалификации, в которых определятся три заключительных участника группового этапа Лиги чемпионов. Греческий АЕК сыграет с бельгийским «Антверпеном» (первый матч — 0:1), датский «Копенгаген» встретится с польским «Ракувом» (первый матч — 1:0), а нидерландский ПСВ разыграет путевку с шотландским «Рейнджерс» (первый матч — 2:2).

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 31 августа.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Панатинаикос
0:1
Первый тайм: 0:0
Брага
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В плей-офф определились три участника группового раунда Лиги Чемпионов
Источник: Личка устроил разнос игрокам «Динамо» после разгрома от...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь