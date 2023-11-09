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16:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Голкипер «Реала» Кепа пропустит 2−3 недели из-за травмы

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага получил травму без матчем 4-го тура Лиги чемпионов против португальской «Браги».

Реал
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Источник: Reuters

Кепа Аррисабалага должен был выйти в стартовом составе в матче с «Брагой», но на разминке получил мышечную травму. Место в воротах «Реала» занял украинец Андрей Лунин, сумевший отбить пенальти в начале первого тайма.

Как сообщает Marca, cогласно предварительному заключению, у голкипера диагностирован надрыв мышцы бедра. Ожидается, что Аррисабалага пропустит 2−3 недели.

Летом 2023 года Аррисабалага на правах аренды перешел в мадридский клуб из «Челси» и сыграл за «Реал» в 13 матчах и пропустил 10 голов. Перед началом сезона серьезную травму — разрыв крестообразной связки колена — получил основной голкипер «Реала» бельгиец Тибо Куртуа.

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 Голкипер «Реала» Кепа пропустит 2-3 недели из-за травмы
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