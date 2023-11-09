Голкипер «Реала» Кепа пропустит 2−3 недели из-за травмы
Испанский вратарь Кепа Аррисабалага получил травму без матчем 4-го тура Лиги чемпионов против португальской «Браги».
Испанский вратарь Кепа Аррисабалага получил травму без матчем 4-го тура Лиги чемпионов против португальской «Браги».
Кепа Аррисабалага должен был выйти в стартовом составе в матче с «Брагой», но на разминке получил мышечную травму. Место в воротах «Реала» занял украинец Андрей Лунин, сумевший отбить пенальти в начале первого тайма.
Как сообщает Marca, cогласно предварительному заключению, у голкипера диагностирован надрыв мышцы бедра. Ожидается, что Аррисабалага пропустит 2−3 недели.
Летом 2023 года Аррисабалага на правах аренды перешел в мадридский клуб из «Челси» и сыграл за «Реал» в 13 матчах и пропустил 10 голов. Перед началом сезона серьезную травму — разрыв крестообразной связки колена — получил основной голкипер «Реала» бельгиец Тибо Куртуа.