УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока четвертой недели ЛЧ

В число номинантов вошли нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, вингер «Реала» Родриго, вингер «Арсенала» Букайо Сака и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

Холанд отметился дублем в ворота «Янг Бойз» (3:0). Аналогичным достижением отметился Гризманн в матче с «Селтиком» (6:0). Сака и Родриго оформили по голу и результативной передаче в матчах с «Севильей» (2:0) и «Брагой» (3:0) соответственно.

По итогам первых трех игровых недель в Лиге чемпионов лучшими игроками были признаны вингер «Порту» Галено, нападающий «Атлетико» Альваро Мората и нападающий «Порту» Эванилсон.

Холанд также попал в число претендентов на приз за лучший гол этой недели. Вместе с ним за эту награду поборются полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс, нападающий «Атлетико» Альваро Мората и вингер «матрасников» Самуэл Лино.