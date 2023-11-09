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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:51 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока четвертой недели ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока по итогам четвертой игровой недели в Лиге чемпионов.

Манчестер Сити
Реал
Арсенал
АтлетикоЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В число номинантов вошли нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, вингер «Реала» Родриго, вингер «Арсенала» Букайо Сака и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

Холанд отметился дублем в ворота «Янг Бойз» (3:0). Аналогичным достижением отметился Гризманн в матче с «Селтиком» (6:0). Сака и Родриго оформили по голу и результативной передаче в матчах с «Севильей» (2:0) и «Брагой» (3:0) соответственно.

По итогам первых трех игровых недель в Лиге чемпионов лучшими игроками были признаны вингер «Порту» Галено, нападающий «Атлетико» Альваро Мората и нападающий «Порту» Эванилсон.

Холанд также попал в число претендентов на приз за лучший гол этой недели. Вместе с ним за эту награду поборются полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс, нападающий «Атлетико» Альваро Мората и вингер «матрасников» Самуэл Лино.

Лучший игрок и лучший гол недели будут определены путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока четвертой недели ЛЧ
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