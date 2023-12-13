Ди Мария забил гол в Лиге чемпионов прямым ударом с углового

На 32-й минуте матча Ди Мария открыл счет в матче после подачи углового с правого края поля. Действующий чемпион мира левой ногой задал мячу такую траекторию, что тот резко опустился вниз и прошел мимо руки вратаря «Зальцбурга» Александера Шлагера.

Для Ди Марии это первое результативное действие в этом розыгрыше Лиге чемпионов и первый гол в турнире с ноября 2020 года. В конце первого тайма 35-летний аргентинец добавил к забитому мячу голевую передачу на Рафу Силву.

На 92-й минуте матча бразильский нападающий «Бенфики» Артур Кабрал забил гол пяткой, который позволил его команде опередить австрийцев и выйти в плей-офф Лиги Европы. Для этого «Бенфике» необходимо было победить «Зальцбург» с разницей в два мяча.