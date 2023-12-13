Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
РБ Лейпциг
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
20:45
Црвена Звезда
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
12.12
Манчестер Юнайтед
Бавария
01
Футбол. Еврокубки
12.12
Копенгаген
Галатасарай
10
Футбол. Еврокубки
12.12
Наполи
Брага
20
Футбол. Еврокубки
12.12
Унион Б
Реал
23
Футбол. Еврокубки
12.12
Интер
Реал Сосьедад
00
Футбол. Еврокубки
12.12
Зальцбург
Бенфика
13
Футбол. Еврокубки
12.12
Ланс
Севилья
21
Футбол. Еврокубки
12.12
ПСВ
Арсенал
11
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
12.12
Манчестер Юнайтед
Бавария
01
12.12
Копенгаген
Галатасарай
10
12.12
Наполи
Брага
20
12.12
Унион Б
Реал
23
12.12
Интер
Реал Сосьедад
00
12.12
Зальцбург
Бенфика
13
12.12
Ланс
Севилья
21
12.12
ПСВ
Арсенал
11
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Ди Мария забил гол в Лиге чемпионов прямым ударом с углового

Полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (3:1) забил мяч прямым ударом с углового.

Бенфика
ЗальцбургЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

На 32-й минуте матча Ди Мария открыл счет в матче после подачи углового с правого края поля. Действующий чемпион мира левой ногой задал мячу такую траекторию, что тот резко опустился вниз и прошел мимо руки вратаря «Зальцбурга» Александера Шлагера.

Для Ди Марии это первое результативное действие в этом розыгрыше Лиге чемпионов и первый гол в турнире с ноября 2020 года. В конце первого тайма 35-летний аргентинец добавил к забитому мячу голевую передачу на Рафу Силву.

На 92-й минуте матча бразильский нападающий «Бенфики» Артур Кабрал забил гол пяткой, который позволил его команде опередить австрийцев и выйти в плей-офф Лиги Европы. Для этого «Бенфике» необходимо было победить «Зальцбург» с разницей в два мяча.

Вполне возможно, что Анхель Ди Мария в Австрии провел свой последний матч в рамках Лиги чемпионов, так как в следующем году аргентинский ветеран планировал вернуться на родину после выступления в своем последнем Кубке Америки в качестве прощального турнира в сборной.

Читайте также
Зальцбург
1:3
Первый тайм: 0:2
Бенфика
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тренер «Манчестер Юнайтед» объяснил вылет из Лиги чемпионов
«Манчестер Юнайтед» установил несколько антирекордов в Лиге чемпионов
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь