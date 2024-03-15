Стали известны лучшие игроки недели в Лиге чемпионов и Европы

Вратарь «Атлетико» Ян Облак признан лучшим игроком недели в самом престижном еврокубковом турнире. Словенец помог мадридцам победить в серии пенальти миланский «Интер» в ответном матче ⅛ финала турнира (2:1, 3:2 по пенальти), отразив два 11-метровых удара.

В борьбе за награду словенский голкипер опередил голкипера «Арсенала» Давида Райя, не пропустивший в игре с «Порту» (1:0), 17-летнего защитника «Барселоны» Пау Кубарси и полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, забившего гол в ворота ПСВ.

Лучшим голом игровой недели Лиги чемпионов стал мяч Димарко в ворота «Атлетико».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456240791&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан нападающий «Байера» Патрик Шик. Чех дважды огорчил российского вратаря «Карабаха» Андрея Лунева. Оба мяча были забиты Шиком в компенсированное время и помогли леверкузенцам победить со счетом 3:2, избежав первого поражения в сезоне. «Байер» остается единственной командой из топ-5 чемпионатов Европы, не потерпевшей ни одного поражения.

Также среди номинантов на приз лучшему игроку недели в Лиге Европы были нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, в активе которого 1+3 в игре со «Спартой» (6:1), форвард «Милана» Рафаэл Леау, на счету которого гол и ассист в матче со «Славией» (3:1), и полузащитник «Вест Хэма» Мохаммед Кудус, оформивший дубль в ворота «Фрайбурга» (5:0).