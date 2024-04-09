В Париже из-за угрозы теракта усилены меры безопасности перед ЛЧ

Испанская газета Marca сообщила, что террористическая группировка планирует атаки на всех стадионах, где будут проводиться первые матчи ¼ финала Лиги чемпионов.

МВД Франции из-за угрозы теракта усилило меры безопасности в Париже перед матчем ¼ финала Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и испанской «Барселоной», который пройдет в среду на домашнем стадионе французской столичной команды «Парк де Пренс».

«Префект столичной полиции, с которым я провел совещание сегодня утром, распорядился о значительном усилении мер безопасности», — приводит слова министра внутренних дел республики Жеральда Дарманена агентство AFP.

Дарманен, говоря об усилении мер безопасности, упомянул «явную угрозу, публично озвученную ИГИЛ» (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация).

Главный тренер французского футбольного клуба «ПСЖ» Луис Энрике на предматчевой пресс-конференции заявил, что его беспокоит информация о возможных терактах на ближайших играх Лиги чемпионов.

«Я надеюсь, что это можно проконтролировать, что это всего лишь угрозы. Конечно, это беспокоит», — цитирует испанского специалиста Marca.