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16:07 (мск), источник: Sportmail.ru

В Париже из-за угрозы теракта усилены меры безопасности перед ЛЧ

10 апреля в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов «ПСЖ» примет «Барселону».

ПСЖ
БарселонаЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Испанская газета Marca сообщила, что террористическая группировка планирует атаки на всех стадионах, где будут проводиться первые матчи ¼ финала Лиги чемпионов.

МВД Франции из-за угрозы теракта усилило меры безопасности в Париже перед матчем ¼ финала Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и испанской «Барселоной», который пройдет в среду на домашнем стадионе французской столичной команды «Парк де Пренс».

«Префект столичной полиции, с которым я провел совещание сегодня утром, распорядился о значительном усилении мер безопасности», — приводит слова министра внутренних дел республики Жеральда Дарманена агентство AFP.

Дарманен, говоря об усилении мер безопасности, упомянул «явную угрозу, публично озвученную ИГИЛ» (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация).

Главный тренер французского футбольного клуба «ПСЖ» Луис Энрике на предматчевой пресс-конференции заявил, что его беспокоит информация о возможных терактах на ближайших играх Лиги чемпионов.

«Я надеюсь, что это можно проконтролировать, что это всего лишь угрозы. Конечно, это беспокоит», — цитирует испанского специалиста Marca.

9 и 10 апреля пройдут первые четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов. Во вторник в Мадриде состоится матч между «Реалом» и «Манчестер Сити», а в Лондоне «Арсенал» примет мюнхенскую «Баварию». В среду в Мадриде «Атлетико» на своем поле встретится с дортмундской «Боруссией», а «ПСЖ» сыграет с «Барселоной».

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