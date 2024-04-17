«Атлетико» сыграет на клубном ЧМ вместо «Барселоны»

В турнире примут участие 32 клуба, из которых 12 будут представлять Европу. Участие европейских клубов определяется по рейтингу УЕФА за последние четыре года.

«Барселона» и «Атлетико» вели заочную борьбу за одну из двух оставшихся путевок для европейских клубов. Мадридцы опережали каталонцев по рейтинговым очкам. Для попадания на турнир «Барселоне» необходимо было пройти в плей-офф Лиги чемпионов дальше, чем «Атлетико». Так как обе команды не сумели преодолеть стадию ¼ финала, место на клубном чемпионате мира досталось «матрасникам».

Ранее право принять участие в клубном ЧМ от УЕФА получили «Челси», «Реал», «Манчестер Сити» (как победители трех последних розыгрышей ЛЧ), а также «Бавария», «Пари Сен-Жермен», «Интер», «Порту», «Бенфика», «Боруссия» и «Ювентус».

Последнее место зарезервировано под победителя текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Из оставшихся участников плей-офф место на клубном ЧМ не гарантировал себе только «Арсенал» — «канониры» отправятся на клубный ЧМ, если сумеют выиграть ЛЧ. В противном случае по регламенту вакантное место достанется австрийскому «Зальцбургу».

От других конфедераций на турнир отобрались «Палмейрас», «Флуминенсе», «Фламенго» (все — Бразилия), «Леон», «Монтерей» (оба — Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад Касабланка» (Марокко) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия).

В декабре 2024 года пройдет первый розыгрыш Межконтинентального кубка ФИФА, который унаследует старый формат клубного чемпионата мира. Клубный чемпионат мира в новом формате будет проходить раз в четыре года, в то время как Межконтинентальный кубок будет проводиться ежегодно.