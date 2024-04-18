Нойер установил рекорд Лиги чемпионов

Вчера «Бавария» обыграла «Арсенал» со счетом 1:0 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Для 38-летнего Нойера этот матч стал 58-м в карьере на ноль в рамках турнира. Голкипер «Баварии» обошел по этому показателю экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса, у которого 57 сухих полных матчей в Лиге чемпионов. Чтобы обновить рекорд Нойеру понадобилось 136 матчей.

В полуфинале «Бавария» встретится с «Реалом», который обыграл действующего обладателя трофея «Манчестер Сити» в серии пенальти. «Реал» и «Манчестер Сити» встречались в плей-офф Лиги чемпионов в четвертый раз с 2020 года. В сезоне-2019/20 команды играли между собой в ⅛ финала, тогда по сумме двух матчей сильнее были «горожане». В 2022 году в полуфинале победу после двух игр одержал «Реал». В прошлом сезоне команды вновь сыграли в полуфинале, победу в двухматчевом противостоянии одержал «Манчестер Сити».