Нойер установил рекорд Лиги чемпионов
Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер стал рекордсменом Лиги чемпионов по полным матчам без пропущенных голов.
Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер стал рекордсменом Лиги чемпионов по полным матчам без пропущенных голов.
Вчера «Бавария» обыграла «Арсенал» со счетом 1:0 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Для 38-летнего Нойера этот матч стал 58-м в карьере на ноль в рамках турнира. Голкипер «Баварии» обошел по этому показателю экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса, у которого 57 сухих полных матчей в Лиге чемпионов. Чтобы обновить рекорд Нойеру понадобилось 136 матчей.
В полуфинале «Бавария» встретится с «Реалом», который обыграл действующего обладателя трофея «Манчестер Сити» в серии пенальти. «Реал» и «Манчестер Сити» встречались в плей-офф Лиги чемпионов в четвертый раз с 2020 года. В сезоне-2019/20 команды играли между собой в ⅛ финала, тогда по сумме двух матчей сильнее были «горожане». В 2022 году в полуфинале победу после двух игр одержал «Реал». В прошлом сезоне команды вновь сыграли в полуфинале, победу в двухматчевом противостоянии одержал «Манчестер Сити».
Также за выход в финал поборются дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ». Первые матчи ½ финала пройдут 30 апреля, ответные игры — 7 мая.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.