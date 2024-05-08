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09:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе подвел итоги ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:1). Об этом сообщает RMC Sport.

ПСЖ
Боруссия ДЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

«ПСЖ» проиграл второй полуфинал Лиги чемпионов за четыре сезона и последним из европейских клубов лишился шансов на требл по итогам сезона: победу в чемпионате, национальном кубке и еврокубке.

«Конечно, мы разочарованы, мы хотели выйти в финал. В Лиге чемпионов нужно быть эффективным — по этому пункту они были лучше нас. Мы разочарованы за болельщиков, за наших близких, но случилось то, что случилось. Это долгий процесс, но в этом сезоне мы показали, что способны идти далеко.

Мы хотели победить. Мы пытались сделать все для победы, но в финальных матчах Лиги чемпионов нужно играть эффективно. Мы же в этих двух матчах были недостаточно эффективны. Не стоит все бросать, у нас еще есть финал Кубка Франции. Мы продолжим работать и постараемся его выиграть», — сказал Мбаппе.

Мбаппе во второй раз в карьере не смог поразить ворота соперника в двухматчевом противостоянии в плей-офф Лиги чемпионов. Единственный раз это происходило с ним в сезоне-2017/18, когда «ПСЖ» на стадии ⅛ финала уступил мадридскому «Реалу» (1:3, 1:2).

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Мбаппе провел 12 матчей и забил восемь мячей. Он возглавляет список лучших бомбардиров турнира вместе с нападающим «Баварии» Харри Кейном.

ПСЖ
0:1
Первый тайм: 0:0
Боруссия Д
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