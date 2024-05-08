Мбаппе прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов

«Конечно, мы разочарованы, мы хотели выйти в финал. В Лиге чемпионов нужно быть эффективным — по этому пункту они были лучше нас. Мы разочарованы за болельщиков, за наших близких, но случилось то, что случилось. Это долгий процесс, но в этом сезоне мы показали, что способны идти далеко.



Мы хотели победить. Мы пытались сделать все для победы, но в финальных матчах Лиги чемпионов нужно играть эффективно. Мы же в этих двух матчах были недостаточно эффективны. Не стоит все бросать, у нас еще есть финал Кубка Франции. Мы продолжим работать и постараемся его выиграть», — сказал Мбаппе.