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10:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе необычно отреагировал на вопрос про «Реал»: видео

Нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе не понравился вопрос журналиста про мадридский «Реал» после поражения парижан в полуфинале Лиги чемпионов от дортмундской «Боруссии».

ПСЖ
Боруссия Д
РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Вчера, 7 мая, в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов «ПСЖ» проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 0:1. Получив после игры вопрос «Будешь ли ты завтра болеть за “Реал”?», нападающий парижан Килиан Мбаппе закатил глаза и покинул микст-зону.

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Известно, что нападающий сборной Франции отказался продлевать контракт с «ПСЖ» и, скорее всего, этим летом перейдет в мадридский «Реал».

«ПСЖ» проиграл второй полуфинал Лиги чемпионов за четыре сезона. Мбаппе во второй раз в карьере не смог поразить ворота соперника в двухматчевом противостоянии в плей-офф. Единственный раз это происходило в сезоне-2017/18, когда «ПСЖ» на стадии ⅛ финала проиграл мадридскому «Реалу» (1:3, 1:2).

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Мбаппе провел 12 матчей, в которых забил восемь мячей. 25-летний футболист возглавляет список лучших бомбардиров турнира вместе с нападающим «Баварии» Харри Кейном.

Сегодня, 8 мая, свой ответный матч проведут мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». Встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу». Первая игра на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счетом 2:2.

ПСЖ
0:1
Первый тайм: 0:0
Боруссия Д
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