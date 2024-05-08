Мбаппе необычно отреагировал на вопрос про «Реал»: видео

Вчера, 7 мая, в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов «ПСЖ» проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 0:1. Получив после игры вопрос «Будешь ли ты завтра болеть за “Реал”?», нападающий парижан Килиан Мбаппе закатил глаза и покинул микст-зону.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=57261d53cb3d2db6&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241353" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Известно, что нападающий сборной Франции отказался продлевать контракт с «ПСЖ» и, скорее всего, этим летом перейдет в мадридский «Реал».

«ПСЖ» проиграл второй полуфинал Лиги чемпионов за четыре сезона. Мбаппе во второй раз в карьере не смог поразить ворота соперника в двухматчевом противостоянии в плей-офф. Единственный раз это происходило в сезоне-2017/18, когда «ПСЖ» на стадии ⅛ финала проиграл мадридскому «Реалу» (1:3, 1:2).

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Мбаппе провел 12 матчей, в которых забил восемь мячей. 25-летний футболист возглавляет список лучших бомбардиров турнира вместе с нападающим «Баварии» Харри Кейном.