«ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов из-за долга перед Мбаппе

Как сообщает источник, Мбаппе до сих пор не получил от «ПСЖ» выплату компенсации по старому контракту на сумму €55 млн. В эту сумму входит последняя часть бонуса за подписание контракта в размере €36 млн, которая должна была быть выплачена в феврале и зарплата за последние месяцы по контракту (апрель, май и июнь). Также футболист утверждает, что ему должны выплатить «этический бонус» за эти три пропущенных месяца. Как сообщает L'Equipe, адвокат игрока направил «ПСЖ» официальное уведомление в середине июня.