«ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов из-за долга перед Мбаппе

Как сообщает источник, Мбаппе до сих пор не получил от «ПСЖ» выплату компенсации по старому контракту на сумму €55 млн. В эту сумму входит последняя часть бонуса за подписание контракта в размере €36 млн, которая должна была быть выплачена в феврале и зарплата за последние месяцы по контракту (апрель, май и июнь). Также футболист утверждает, что ему должны выплатить «этический бонус» за эти три пропущенных месяца. Как сообщает L'Equipe, адвокат игрока направил «ПСЖ» официальное уведомление в середине июня.
Мбаппе обратился в юридическую комиссию Французской лиги и УЕФА через Федерацию футбола Франции. Вмешательство Французской лиги в решение вопроса может негативно сказаться на «ПСЖ», поскольку эта организация имеет право наложить на клуб запрет на трансферы, а также лишить его лицензии УЕФА, что приведет к немедленному запрету на участие в Лиге чемпионов.
Отмечается, что любой клуб, участвующий в соревнованиях под эгидой УЕФА, должен предоставить доказательства того, что у него нет задолженности по зарплате перед персоналом не позднее 28 февраля. Таким образом, «ПСЖ» рискует лишиться клубной лицензии УЕФА, выданной на сезон-2024/25, если вопрос с Мбаппе не будет урегулирован.
25-летний Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» в начале июня на правах свободного агента. За семь лет в парижском клубе нападающий провел 308 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 голевых передач. Вместе с «ПСЖ» Мбаппе шесть раз выиграл чемпионат Франции, трижды стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды — победителем Кубка французской лиги.