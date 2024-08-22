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«Галатасарай» проиграл «Янг Бойз» в первом матче за выход в ЛЧ

«Янг Бойз» дома обыграл «Галатасарай» (3:2) в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Источник: Piero Cruciatti/Anadolu via Getty Images
Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
4-й отборочный раунд, 21.08.2024, 22:00
Янг Бойз
3
Галатасарай
2

У швейцарской команды дублем отметился Жоэл Монтейру (3', 45+4'), у стамбульцев дубль на счету Миши Батшуайи (67', 72'). На 83-й минуте защитник «Галатасарая» Абдюлкерим Бардакджы сыграл рукой в пределах штрафной площади, после чего был удален за споры с арбитром. Победный пенальти на 86-й минуте реализовал полузащитник Филип Угринич.

Ответная игра пройдет в субботу, 27 августа, в Стамбуле. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в общий этап Лиги чемпионов.

Другие результаты игрового дня квалификации ЛЧ:

  • «Динамо Киев» (Украина) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 0:2;
  • «Мальме» (Швеция) — «Спарта Прага» (Чехия) — 0:2;
  • «Митьюлланд» (Дания) — «Слован Братислава» (Словакия) — 1:1.

Также минувшим вечером прошел вынесенный матч плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором португальская «Витория Гимарайнш» дома разгромила боснийский «Зриньски Мостар» (3:0).

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов пройдет 29 августа в Монако. На следующий день пройдут жеребьевки общего этапа Лиги Европы и Лиги конференций.

Мидтьюлланн
1:1
Первый тайм: 0:0
Слован Бр
Футбол, Лига чемпионов, 4-й отборочный раунд
21.08.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
MCH Arena
Главные тренеры
Альберт Капельяс
Владимир Вайсс
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