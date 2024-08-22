«Галатасарай» проиграл «Янг Бойз» в первом матче за выход в ЛЧ

У швейцарской команды дублем отметился Жоэл Монтейру (3', 45+4'), у стамбульцев дубль на счету Миши Батшуайи (67', 72'). На 83-й минуте защитник «Галатасарая» Абдюлкерим Бардакджы сыграл рукой в пределах штрафной площади, после чего был удален за споры с арбитром. Победный пенальти на 86-й минуте реализовал полузащитник Филип Угринич.