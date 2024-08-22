«Галатасарай» проиграл «Янг Бойз» в первом матче за выход в ЛЧ

У швейцарской команды дублем отметился Жоэл Монтейру (3', 45+4'), у стамбульцев дубль на счету Миши Батшуайи (67', 72'). На 83-й минуте защитник «Галатасарая» Абдюлкерим Бардакджы сыграл рукой в пределах штрафной площади, после чего был удален за споры с арбитром. Победный пенальти на 86-й минуте реализовал полузащитник Филип Угринич.
Ответная игра пройдет в субботу, 27 августа, в Стамбуле. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в общий этап Лиги чемпионов.
Другие результаты игрового дня квалификации ЛЧ:
- «Динамо Киев» (Украина) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 0:2;
- «Мальме» (Швеция) — «Спарта Прага» (Чехия) — 0:2;
- «Митьюлланд» (Дания) — «Слован Братислава» (Словакия) — 1:1.
Также минувшим вечером прошел вынесенный матч плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором португальская «Витория Гимарайнш» дома разгромила боснийский «Зриньски Мостар» (3:0).
Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов пройдет 29 августа в Монако. На следующий день пройдут жеребьевки общего этапа Лиги Европы и Лиги конференций.