Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

УЕФА не накажет «ПСЖ» за баннер с надписью «Свободу Палестине»

УЕФА решил не наказывать «ПСЖ» за пропалестинский баннер, который фанаты клуба вывесили перед началом матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2). Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Xavier Laine/Getty Images

Перед игрой на фанатской трибуне «ПСЖ» был вывешен большой баннер с изображением мечети Аль-Акса в Иерусалиме, окровавленного флага Палестины и надписью «Свободу Палестине».

«Дисциплинарных мер не будет, поскольку размещенный баннер в данном конкретном случае нельзя считать провокационным или оскорбительным», — заявил представитель УЕФА.

Ранее в парижском клубе заявили, что не знали о перформансе болельщиков и призвали их воздерживаться от политических заявлений на стадионе «Парк де Пренс».

Политические акции болельщиков запрещены на турнирах УЕФА. В прошлом году «Селтик» был оштрафован на 17,5 тыс. евро за демонстрацию палестинских флагов фанатами во время матча Лиги чемпионов.

После четырех матчей «ПСЖ» набрал четыре очка и занимает 25-е место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. 26 ноября парижане сыграют в гостях с мюнхенской «Баварией».

ПСЖ
1:2
Первый тайм: 1:1
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
6.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Диего Симеоне
Голы
ПСЖ
Уоррен Заир-Эмери
(Усман Дембеле)
14′
Атлетико
Науэль Молина
18′
Анхель Корреа
(Антуан Гризманн)
90+3′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
29
Брэдли Барколя
11
Марко Асенсио
67′
8
Фабиан Руис
33
Уоррен Заир-Эмери
73′
23
Рандаль Коло Муани
87
Жоау Невеш
67′
19
Ли Кан Ин
10
Усман Дембеле
90′
14
Дезире Дуэ
Атлетико
13
Ян Облак
15
Клеман Лангле
16
Науэль Молина
8
Пабло Барриос
20
Аксель Витсель
7
Антуан Гризманн
15
Хави Галан
60′
23
Рейнилдо Мандава
4
Конор Галлахер
78′
12
Самуэл Лино
5
Родриго де Пауль
60′
6
Коке
19
Хулиан Альварес
67′
10
Анхель Корреа
87′
22
Джулиано Симеоне
60′
17
Родриго Рикельме
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
4
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
0
9
Фолы
11
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Атлетико
Лига чемпионов: таблица и календарь