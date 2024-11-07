УЕФА не накажет «ПСЖ» за баннер с надписью «Свободу Палестине»

Перед игрой на фанатской трибуне «ПСЖ» был вывешен большой баннер с изображением мечети Аль-Акса в Иерусалиме, окровавленного флага Палестины и надписью «Свободу Палестине».
«Дисциплинарных мер не будет, поскольку размещенный баннер в данном конкретном случае нельзя считать провокационным или оскорбительным», — заявил представитель УЕФА.
Ранее в парижском клубе заявили, что не знали о перформансе болельщиков и призвали их воздерживаться от политических заявлений на стадионе «Парк де Пренс».
Политические акции болельщиков запрещены на турнирах УЕФА. В прошлом году «Селтик» был оштрафован на 17,5 тыс. евро за демонстрацию палестинских флагов фанатами во время матча Лиги чемпионов.
После четырех матчей «ПСЖ» набрал четыре очка и занимает 25-е место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. 26 ноября парижане сыграют в гостях с мюнхенской «Баварией».