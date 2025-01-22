Матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити» 22 января 2025 года: когда начало и где смотреть

Это важный матч для обеих команд. Поражение может лишить одну из них даже теоретических шансов на выход в плей-офф. «ПСЖ» в хорошей форме подходит к этой встрече, он выиграл все 4 матча в 2025 году. У команды Пепа Гвардиолы 4 победы в последних пяти встречах, однако игровой кризис еще не преодолен.