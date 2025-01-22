Матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити» 22 января 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Главный арбитр встречи — поляк Шимон Марчиняк. Игру «ПСЖ» — «Манчестер Сити» в прямом эфире покажет Okko. Трансляция начнется в 22:00 мск.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
После шести матчей общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» с 7 очками занимает 26-е место. У чемпиона Франции две победы, ничья и три поражения. На данный момент парижане не проходят в плей-офф Лиги чемпионов. У «Манчестер Сити» на одно очко больше, он находится на 24-м месте.
Результаты прошедших матчей и расписание турнира вы можете найти здесь.
Это важный матч для обеих команд. Поражение может лишить одну из них даже теоретических шансов на выход в плей-офф. «ПСЖ» в хорошей форме подходит к этой встрече, он выиграл все 4 матча в 2025 году. У команды Пепа Гвардиолы 4 победы в последних пяти встречах, однако игровой кризис еще не преодолен.
По мнению букмекеров, сегодня небольшим фаворитом является «ПСЖ» (коэффициент на победу хозяев — 2,40), ничья оценивается в 4,00. Также, судя по котировкам, в этом матче ждут три гола и больше.