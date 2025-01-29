Матч «Ювентус» — «Бенфика» 29 января 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет в Турине на «Ювентус Стэдиум». Главный арбитр встречи — Иштван Ковач из Румынии. Игру «Ювентус» — «Бенфика» в прямом эфире покажет Okko. Трансляция начнется в 22:00 мск.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
После 7 матчей общего этапа Лиги чемпионов «Ювентус» занимает 17-е место, в активе туринцев 12 очков. «Старая синьора» уже обеспечила себе выход в плей-офф, при этом шансы попасть в первую восьмерку и избежать стыковые матчи — минимальные. «Бенфика» с 10 очками идет на 21-м месте, в случае поражения португальцы рискуют вылететь из турнира.
У «Ювентуса» была мощная серия без поражений в Серии А из 21 матча, и только 4 дня назад туринцы впервые проиграли — «Наполи» (1:2). В Лиге чемпионов у команды Тиаго Мотты 3 победы, 3 ничьи и поражение от «Штутгарта».
«Бенфика» в начале сентября поменяла тренера, сейчас это вторая команда Португалии. В ЛЧ у лиссабонцев 3 победы, ничья и 3 поражения. Самое обидное из поражений было неделю назад: «Бенфика» вела 3:1 и 4:2 с «Барселоной» и все же уступила 4:5.
Все результаты прошедших матчей и расписание турнира вы можете найти здесь.
В последний раз обе команды встречались на групповом этапе ЛЧ осенью 2022 года. Оба матча тогда остались за «Бенфикой» — 2:1 и 4:3.
По мнению букмекеров, сегодня чуть больше шансов победить у «Ювентуса» (коэффициент — 2,25). На ничью дают 3,20, на победу гостей — 3,70.