Матч «Ювентус» — «Бенфика» 29 января 2025 года: когда начало и где смотреть

«Бенфика» в начале сентября поменяла тренера, сейчас это вторая команда Португалии. В ЛЧ у лиссабонцев 3 победы, ничья и 3 поражения. Самое обидное из поражений было неделю назад: «Бенфика» вела 3:1 и 4:2 с «Барселоной» и все же уступила 4:5.