Матч «Интер» — «Монако» 29 января 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Главный арбитр встречи — босниец Ирфан Пельто. Игру «Интер» — «Монако» в прямом эфире покажет Okko. Трансляция начнется в 22:00 мск.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
После 7 матчей общего этапа Лиги чемпионов «Интер» занимает 4-е место, в активе итальянцев 16 очков. У команды Симоне Индзаги хорошие шансы напрямую выйти в ⅛ финала Лиги чемпионов. «Монако» с 13 очками идет на 10-м месте, в случае успеха сегодня монегаски могут попасть в первую восьмерку.
Интересно, что «Интер» в 7 турах ЛЧ пропустил только один гол — от «Байера». Самый популярный счет в матчах «нерадзурри» 1:0, он встретился 5 раз. «Монако» ярче выглядит в атаке, он забил 13 голов в ЛЧ (на 5 больше, чем «Интер»), но и пропустил 10.
Результаты прошедших матчей и расписание турнира вы можете найти здесь.
«Интер» и «Монако» до этого встречались только в товарищеских матчах, это первая официальная игра.
По мнению букмекеров, сегодня явным фаворитом является «Интер»: коэффициент на победу — 1,62. Ничья оценивается в 4,30, а победа гостей — в 5,70. Также в этой встрече ждут 3 гола и больше.