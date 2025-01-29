Матч «Интер» — «Монако» 29 января 2025 года: когда начало и где смотреть

Интересно, что «Интер» в 7 турах ЛЧ пропустил только один гол — от «Байера». Самый популярный счет в матчах «нерадзурри» 1:0, он встретился 5 раз. «Монако» ярче выглядит в атаке, он забил 13 голов в ЛЧ (на 5 больше, чем «Интер»), но и пропустил 10.