Магия Мадрида в Лиге чемпионов: анонс матча «Реал» — «Арсенал»

В «Арсенал» мало кто верил перед ¼ финала Лиги чемпионов, но первый матч в Лондоне завершился сенсационными 3:0 в пользу англичан. Оказалось, что для громкой победы «канонирам» не нужен забивной форвард. Два точных удара со штрафных от Райса (впервые в карьере) плюс гол от ложного нападающего Мерино — и теперь уже «Арсенал» стал фаворитом в этой паре. Но запас в три мяча — еще не гарантия выхода в полуфинал ЛЧ. Все дело в магии «Реала», магии «Сантьяго Бернабеу» и, конечно, магии Анчелотти. «Мадрид» умеет переворачивать ход матчей за тайм, за 10−15 минут, а тут в его распоряжении будет минимум 90.
Да, у «Реала» весь сезон есть игровые проблемы. После ухода Крооса нет баланса в центре поля. На какое-то время эту проблему решил Себальос, где-то был хорош Модрич, но все же это не то. Мбаппе и Винисиус редко помогают обороне, отсюда и цифры, что игроки «Реала» пробегают за матч меньше соперников. Травмы защитников не добавляли стабильности в обороне. В Ла Лиге «Мадрид» пропустил уже больше, чем за весь прошлый чемпионат. В ЛЧ команда Анчелотти пропускала по 2 мяча от Дортмунда и «Аталанты», не говоря уже о «Ливерпуле» и «Сити».
У «Арсенала» тоже не все идеально, счет первого матча не должен вводить в заблуждение. «Реал» занял выжидательную тактику в Лондоне, не прессинговал, и это помогло команде Артеты. Однако не стоит забывать, что и у «канониров» нет нескольких основных защитников. Кивиору, Льюису-Скелли и Тимберу сегодня придется гораздо сложнее под давлением. Штрафные Райса на поток не поставить, как и голы Мерино. Но вернулся Сака, звездный вингер может и сам сделать гол из ничего, может и опасно навесить с углового.
На что ставить
Вариантов сразу несколько. Нет сомнений в том, что «Реал» с первых минут полетит вперед. Так что можно присмотреться к победе «Реала» в первом тайме, к угловым «Реала», ударам в створ и просто ударам. Мбаппе удалился в Ла Лиге, но в Лиге чемпионов он выйдет в старте вместе с Вини, Беллингемом и Родриго. Когда у этой четверки мотивация зашкаливает, остановить их очень сложно.
Так что основные варианты для ставок на сайте и в приложении БК Winline такие: победа «Реала» в основное время за 1.92 и индивидуальный тотал «Реала» в основное время больше 1,5 за 1.75. Сложно пройти и мимо пари на гол игроков: гол Мбаппе стоит 2.04, гол Винисиуса — 2.85. И наконец, самый заманчивый вариант для многих болельщиков этим вечером: «Реал» выйдет в следующий раунд за 8.00.
erid: 2Vtzqw6VnPC
Реклама. ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 18+