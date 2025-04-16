Магия Мадрида в Лиге чемпионов: анонс матча «Реал» — «Арсенал»

В «Арсенал» мало кто верил перед ¼ финала Лиги чемпионов, но первый матч в Лондоне завершился сенсационными 3:0 в пользу англичан. Оказалось, что для громкой победы «канонирам» не нужен забивной форвард. Два точных удара со штрафных от Райса (впервые в карьере) плюс гол от ложного нападающего Мерино — и теперь уже «Арсенал» стал фаворитом в этой паре. Но запас в три мяча — еще не гарантия выхода в полуфинал ЛЧ. Все дело в магии «Реала», магии «Сантьяго Бернабеу» и, конечно, магии Анчелотти. «Мадрид» умеет переворачивать ход матчей за тайм, за 10−15 минут, а тут в его распоряжении будет минимум 90.