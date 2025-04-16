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Магия Мадрида в Лиге чемпионов: анонс матча «Реал» — «Арсенал»

На «Сантьяго Бернабеу» ждут чуда.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В «Арсенал» мало кто верил перед ¼ финала Лиги чемпионов, но первый матч в Лондоне завершился сенсационными 3:0 в пользу англичан. Оказалось, что для громкой победы «канонирам» не нужен забивной форвард. Два точных удара со штрафных от Райса (впервые в карьере) плюс гол от ложного нападающего Мерино — и теперь уже «Арсенал» стал фаворитом в этой паре. Но запас в три мяча — еще не гарантия выхода в полуфинал ЛЧ. Все дело в магии «Реала», магии «Сантьяго Бернабеу» и, конечно, магии Анчелотти. «Мадрид» умеет переворачивать ход матчей за тайм, за 10−15 минут, а тут в его распоряжении будет минимум 90.

Да, у «Реала» весь сезон есть игровые проблемы. После ухода Крооса нет баланса в центре поля. На какое-то время эту проблему решил Себальос, где-то был хорош Модрич, но все же это не то. Мбаппе и Винисиус редко помогают обороне, отсюда и цифры, что игроки «Реала» пробегают за матч меньше соперников. Травмы защитников не добавляли стабильности в обороне. В Ла Лиге «Мадрид» пропустил уже больше, чем за весь прошлый чемпионат. В ЛЧ команда Анчелотти пропускала по 2 мяча от Дортмунда и «Аталанты», не говоря уже о «Ливерпуле» и «Сити».

У «Арсенала» тоже не все идеально, счет первого матча не должен вводить в заблуждение. «Реал» занял выжидательную тактику в Лондоне, не прессинговал, и это помогло команде Артеты. Однако не стоит забывать, что и у «канониров» нет нескольких основных защитников. Кивиору, Льюису-Скелли и Тимберу сегодня придется гораздо сложнее под давлением. Штрафные Райса на поток не поставить, как и голы Мерино. Но вернулся Сака, звездный вингер может и сам сделать гол из ничего, может и опасно навесить с углового.

На что ставить

«Реал» — «Арсенал»

Вариантов сразу несколько. Нет сомнений в том, что «Реал» с первых минут полетит вперед. Так что можно присмотреться к победе «Реала» в первом тайме, к угловым «Реала», ударам в створ и просто ударам. Мбаппе удалился в Ла Лиге, но в Лиге чемпионов он выйдет в старте вместе с Вини, Беллингемом и Родриго. Когда у этой четверки мотивация зашкаливает, остановить их очень сложно.

erid: 2Vtzqw6VnPC

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